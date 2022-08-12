Йдуть важкі бої: волонтер просить терміново допомогти ЗСУ

Українським військовим на передовій терміново необхідні дрони, бо йдуть важкі бої. Ці пристрої коригують артилерію і допомагають знищувати окупантів.

"В районі Мар'янки і на херсонський напрямок потрібні три дрони. Дрони коректують артилерію і допомагають знищувати рашистів. Прямо зараз потрібно зібрати гроші. Кожна копійка, це допомога! Квадрокоптер Аутел лайт з додатковою батареєю - 62 тис. Квадрокоптери Мавік 3. Ціна одного 92 тисячі гривень", - написала волонтер.

Допомога необхідна нашим героям в районі Мар'янки та на Херсонському напрямку.

Як ми раніше писали, українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що школяр з Києва передав для ЗСУ 10 тисяч гривень, які збирав 4 роки.