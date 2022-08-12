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Йдуть важкі бої: волонтер просить терміново допомогти ЗСУ

Українським військовим терміново необхідно купити техніку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим на передовій терміново необхідні дрони, бо йдуть важкі бої. Ці пристрої коригують артилерію і допомагають знищувати окупантів.

Терміновий збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова.

Допомога необхідна нашим героям в районі Мар'янки та на Херсонському напрямку.

"В районі Мар'янки і на херсонський напрямок потрібні три дрони. Дрони коректують артилерію і допомагають знищувати рашистів. Прямо зараз потрібно зібрати гроші. Кожна копійка, це допомога! Квадрокоптер Аутел лайт з додатковою батареєю - 62 тис. Квадрокоптери Мавік 3. Ціна одного 92 тисячі гривень", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Серпня

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталія Серпня

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

На фронт терміново потрібні Квадрокоптери (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Як ми раніше писали, українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що школяр з Києва передав для ЗСУ 10 тисяч гривень, які збирав 4 роки.

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ВСУ