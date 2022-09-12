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"Идите туда - не знаю куда": на вокзале в Мукачево пассажиры не могут найти дорогу на "европейскую" платформу

Укрзализныця снова попала в скандал (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы жалуются, что сотрудники вокзала станции Мукачево, не могут сориентировать людей, которым нужно сесть в поезд до Захони (Венгрия), как пройти к нужным путям.

Об этом рассказал на Facebook Олег Васильев.

Детали скандала

По словам Васильева, на вокзале Мукачево невозможно понять, как пройти к "европейской" платформе, откуда отправляются поезда в Венгрию. В кассах такой информации тоже не дают.

"Сначала люди обращаются в кассу, чтобы купить билет. Им отвечают, что билеты на указанный поезд не продаются. А где билеты продаются? Тишина. Ответ приходится извлекать, как на допросе. Наконец кассир говорит, что венгерский поезд и нужно идти на платформу к вагону и там спрашивать всю информацию. Ок. Где платформа? Кассир показывает пальцем в сторону перрона, не дает никаких объяснений, что перрон для венгерских поездов находится в 500 метрах от здания вокзала", - возмутился Васильев.

По словам украинца, для пассажира, оказавшегося на станции Мукачево впервые, такой сервис на вокзале выглядит дикостью.

В комментариях украинцы не согласились с мнением Васильева и написали, что на вокзале есть знаки, которые указывают направление к "Западной" платформе.

  • Якщо звернутися в довідкове на вокзалі ст. Мукачево, вам все дуже гарно розкажуть і навіть покажуть, де знаходиться платформа "Західна". На вокзалі є вказівні знаки, які вказують напрямок до платформи.
  • На самом деле сориентироваться там не трудно. Сам факт, что надо идти пол-километра от вокзала удивляет.
  • Мене рік тому вроді нормально зорієнтували, швидко знайшов.
  • Ну, не знаю - мы без труда нашли его, когда впервые там были - есть достаточно указателей.

Напомним, что УЗ презентовала новые туалеты. Такого сервиса в поездах еще не было.

Ранее мы писали, что УЗ запустила уже второй двухэтажный поезд. Показали, где он курсирует и как выглядит.

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Укрзализныця