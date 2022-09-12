"Идите туда - не знаю куда": на вокзале в Мукачево пассажиры не могут найти дорогу на "европейскую" платформу

Детали скандала

По словам Васильева, на вокзале Мукачево невозможно понять, как пройти к "европейской" платформе, откуда отправляются поезда в Венгрию. В кассах такой информации тоже не дают.

"Сначала люди обращаются в кассу, чтобы купить билет. Им отвечают, что билеты на указанный поезд не продаются. А где билеты продаются? Тишина. Ответ приходится извлекать, как на допросе. Наконец кассир говорит, что венгерский поезд и нужно идти на платформу к вагону и там спрашивать всю информацию. Ок. Где платформа? Кассир показывает пальцем в сторону перрона, не дает никаких объяснений, что перрон для венгерских поездов находится в 500 метрах от здания вокзала", - возмутился Васильев.

По словам украинца, для пассажира, оказавшегося на станции Мукачево впервые, такой сервис на вокзале выглядит дикостью.

В комментариях украинцы не согласились с мнением Васильева и написали, что на вокзале есть знаки, которые указывают направление к "Западной" платформе.