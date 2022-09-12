"Ідіть туди - не знаю куди": на вокзалі в Мукачеве пасажири не можуть знайти дорогу на "європейську" платформу

Деталі скандалу

За словами Васильєва, на вокзалі Мукачева неможливо зрозуміти, як пройти до "європейської" платформи, звідки відправляються потяги до Угорщини. У касах такої інформації теж не дають.

"Спочатку люди звертаються в касу, щоб купити квиток. Їм відповідають, що квитки на вказаний поїзд не продаються. А де квитки продаються? Тиша. Відповідь доводиться витягувати, як на допиті. Нарешті касир каже, що угорський поїзд і потрібно йти на платформу до вагона і там питати всю інформацію. Ок. Де платформа? Касир показує пальцем у бік перону, не дає ніяких пояснень, що перон для угорських поїздів знаходиться в 500 метрах від будівлі вокзалу", - обурився Васильєв.

За словами українця, для пасажира, який опинився на станції Мукачево вперше, такий сервіс на вокзалі виглядає дикістю.

У коментарях українці не погодилися з думкою Васильєва і написали, що на вокзалі є знаки, які вказують напрямок до "Західної" платформи.