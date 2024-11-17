Ідеї модного манікюру на Новий рік 2025: святкові варіанти на короткі та довгі нігті

Як відомо, стихія 2025 року - Дерево. Саме тому щасливі кольори нового року мають бути схожими на кору. Наступного року щастя принесуть такі кольори: жовтий, білий, чорний, коричневий та золотий.

Зелений манікюр

Якщо ви любите мінімалізм, зробіть однотонний манікюр в одному із модних відтінків зеленого кольору. Серед варіантів, актуальних для 2024-2025 року - темно-зелений, темно-бірюзовий, смарагдовий, оливковий, зелений мох тощо. Також дизайн можна доповнити стемпінгом - тобто перенесенням малюнка за допомогою штампу з трафарету, наклейкою, блискітками, фольгою.

Модний манікюр на Новий рік (фото: instagram.com/gelsbybry)

Жовтий манікюр

Для новорічного дизайну можна використовувати ніжний відтінок молочно-жовтого, а доповнити його французьким манікюром та зображенням сніжинок. Ще один варіант - пастельний відтінок жовтого.

Манікюр у жовтому кольорі (фото: instagram.com/thehotblend)

Білий манікюр

Якщо ви не любите занадто химерні дизайни, покрийте нігті білим або молочним відтінком гель-лаку. Такий нейл-арт підійде до будь-якого наряду на новорічні та різдвяні свята.

Манікюр у білому кольорі (фото: instagram.com/thehotblend, instagram.com/oleksandragraham)

Чорний манікюр

Багато модниць взимку обирають чорний манікюр. Глянцеве покриття - це позачасовий та елегантний вибір. Такий манікюр підходить як для робочих буднів, так і для святкових заходів та доповнює широкий спектр нарядів. Крім того, його можна доповнити блискітками, градієнтом, малюнками, стемпінгом тощо.

Чорний манікюр (фото: instagram.com/nailsby_ericb, instagram.com/amanda.sudoll)

Коричневий манікюр

Коричневий відтінок зараз на піку популярності. І якщо ви ще не робили такий нейл-арт, сміливо вибирайте однотон або з різними дизайнами.

Коричневий манікюр на короткі та довгі нігті (фото: instagram.com/zara__europe, instagram.com/thehotblend)

Золотий манікюр

Новорічна ніч у багатьох асоціюється з бенгальськими вогнями, феєрверками, блискітками та гірляндами. Тому такі самі мотиви можна відтворити на нігтях.

Золотий манікюр (фото: instagram.com/thehotblend)