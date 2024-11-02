Модні кольори осені та зими: який манікюр зробити у 2024 році

Взимку хочеться урізноманітнити сірі будні та підняти собі настрій за допомогою яскравих фарб. Тим паче, що для багатьох дівчат похід у салон краси на модний манікюр - це спосіб відволіктися від щоденної рутини, робочих завдань та депресивних думок, що особливо актуально під час війни.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які кольори та дизайни манікюру будуть на піку популярності взимку 2024-2025.

Бургунді

У трендах осені 2024 року - колір бургунді або, як його ще називають, благородний винний чи бордовий. На думку стилістів, глибокі червоні будуть також найгарячішими кольорами цієї зими.

Манікюр у найбільш трендовому відтінку (фото: instagram.com/monikh)

Манікюр "котяче око"

Також на піку популярності дизайн оксамитовий манікюр з легким мерехтінням, який ще називають "котячим оком" або магнітним манікюром. Такий варіант манікюру відмінно підійде для нігтів будь-якої довжини та форми.

Магнітний манікюр (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Нігті-металік з ефектом 3D

У 2024 році також слід звернути увагу на гель-лаки з ефектом металік. На довгих нігтях мигдалеподібної форми красиво виглядатиме прозоре покриття та 3D-малюнок за допомогою спеціального гель-лаку. Це можуть бути абстракція, лінії, зірки або просто маленькі деталі - металік впишеться у будь-який дизайн та ідеально доповнить його.

Дизайн металік (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Нігті з візерунком

Дизайни зі складними візерунками, на кшталт картатої тканини або твіду, - ще один тренд 2024 року. Такий візерунок може бути не ідеальним, оскільки твід у будь-якому випадку теж не ідеальний через свої переплетені нитки. Попросіть майстра намалювати такий дизайн від руки.

Нігті з твідовим візерунком (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Морозний синій

Відтінки синього та блакитного теж будуть на піку популярності цієї зими. У тренді саме морозний колір гель-лаку, який нагадуватиме крижане мерехтіння або сніг, що падає.

Варіант манікюру на зиму (фото: instagram.com/themaniclub)

Анімалістичний принт

Тваринні принти або, як їх ще називають, анімалістичні, на піку популярності. У 2024 році в тренді не тільки леопардові нігті, а й крокодиляча, зміїна та черепахова шкіра. Вони можуть бути виконані у різних кольорових варіаціях.

Дизайн черепахова шкіра (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Смарагдовий манікюр

Шанувальники мінімалізму можуть зробити однотонний манікюр в одному з модних відтінків зеленого кольору. Серед варіантів, актуальних для 2024-2025 року - темно-зелений, темно-бірюзовий, смарагдовий, оливковий, зелений мох.

Зелені відтінки у тренді (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Френч із різними кінчиками

Французький манікюр - безпрограшний варіант для нігтів будь-якої довжини та форми. Як відомо, класичний французький манікюр створюють так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. Для оригінального нейл-арту можна підібрати різні варіанти - наприклад, покрити кінчики на одній руці синім, а на іншій - фіолетовим.

Оригінальний френч (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)