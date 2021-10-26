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Идет потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине

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Вторник 26 октября 2021 06:22
Идет потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 26 октября будет солнечной
Автор: Styler

Погода в Украине во вторник, 26 октября, будет солнечной и без осадков на всей территории страны. При этом надвигается потепление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе теплее всего. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается +12+14. В Черновицкой области +11+13, в Хмельницкой и Тернопольской - +10+12.

В северной части страны будет прохладно. В Черниговской области +9+11, а в Сумской - +8+10.

В центральных регионах тоже не сильно жарко. В Винницкой, Черкасской и Днепропетровской областях +10+12. В Полтавской и Кировоградской - +9+11.

На востоке такая же температура. В Донецкой области +10+12, в Луганской и Харьковской - +9+11.

На юге тоже не очень тепло. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях +11+13. В Одесской области +9+11.

В оккупированном Крыму будет +11+13.

В Киеве без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +9+11. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Идет потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине 26 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики ошарашили новым прогнозом погоды в Украине на ближайшую неделю.

Ранее синоптик Вазира Мартазинова рассказала о погоде на Новый год и зимой.

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