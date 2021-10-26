Йде потепління: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні у вівторок, 26 жовтня, буде сонячною і без опадів на всій території країни. При цьому насувається потепління.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході найтепліше. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується +12+14. У Чернівецькій області +11+13, у Хмельницькій та Тернопільській - +10+12.

У північній частині країни буде прохолодно. У Чернігівській області + 9+11, а в Сумській - +8+10.

У центральних регіонах теж не сильно жарко. У Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях +10+12. У Полтавській та Кіровоградській - +9+11.

На сході така ж температура. У Донецькій області +10+12, у Луганській та Харківській - +9+11.

На півдні теж не дуже тепло. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях +11+13. В Одеській області +9+11.

В окупованому Криму буде +11+13.

У Києві без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +9+11. При цьому буде дути південний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 26 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)