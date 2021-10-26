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Йде потепління: синоптики розповіли про погоду в Україні

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Вівторок 26 жовтня 2021 06:22
Йде потепління: синоптики розповіли про погоду в Україні Колаж РБК-Україна: погода в Україні 26 жовтня буде сонячною
Автор: Styler

Погода в Україні у вівторок, 26 жовтня, буде сонячною і без опадів на всій території країни. При цьому насувається потепління.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході найтепліше. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується +12+14. У Чернівецькій області +11+13, у Хмельницькій та Тернопільській - +10+12.

У північній частині країни буде прохолодно. У Чернігівській області + 9+11, а в Сумській - +8+10.

У центральних регіонах теж не сильно жарко. У Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях +10+12. У Полтавській та Кіровоградській - +9+11.

На сході така ж температура. У Донецькій області +10+12, у Луганській та Харківській - +9+11.

На півдні теж не дуже тепло. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях +11+13. В Одеській області +9+11.

В окупованому Криму буде +11+13.

У Києві без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +9+11. При цьому буде дути південний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Йде потепління: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 26 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики ошелешили новим прогнозом погоди в Україні на найближчий тиждень.

Раніше синоптик Вазіра Мартазінова розповіла про погоду на Новий рік і взимку.

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