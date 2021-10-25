От лютых морозов до "бабьего лета": синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшую неделю принесет немало сюрпризов жителям всех областей. В последнюю неделю октября ожидаются сильные морозы, до -7 градусов и резкое потепление до 17 градусов.

Погода на 26 октября

Во вторник сильные морозы по ночам захватят восточные области, ожидается от -2 до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +9 +11 градусов. На остальной территории Украины ожидается ночью от 0 до -4 градусов. Днем от +9 до +12 градусов, в западных областях до +14 градусов. Осадки не прогнозируются, возможно небольшое усиление ветра.

В Киеве 26 октября без осадков, небольшой ветер. Ночью в столице от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на 26 октября

Погода 27 октября

В среду морозы будут держаться ночью только на крайнем востоке, в большинстве областей региона от +1 до -2 градусов. Похолодание до -1 градуса ожидается также на Закарпатье, в Ивано-Франковской области, в Черновцах и Виннице, в центральных областях и на севере.

В остальных регионах ночью от 0 до +4 градусов. Днем в большинстве областей сухо и солнечно, от +9 до +12 градусов, на юге и западе прогреется до +13 +14 градусов.

В Киеве 27 октября ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов, без осадков.

Карта погоды в Украине на 27 октября

Погода 28 октября

В четверг ночные морозы ожидаются в Днепре, Запорожье, Донецкой и Луганской областях, на Закарпатье и в Черновцах, от -1 до -4 градусов. На остальной территории Украины ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов. Днем в Украине будет солнечно и сухо, в большинстве регионов от +9 до +12 градусов, теплее только в западных областях и на юге, от +12 до +16 градусов.

В Киеве 28 октября сухо и солнечно. Ночью в столице от +3 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на 28 октября

Погода 29 октября

В пятницу в Украину придет потепление и усилится ветер, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит от +2 до +6 градусов, днем в большинстве областей от 11 до +14 градусов. В южных областях прогреется до +15 градусов, а самая теплая погода ожидается на западе, до +15 +17 градусов.

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно, ожидается усиление ветра и небольшая облачность. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 29 октября

По прогнозу синоптиков, в субботу в Украине будет тепло, сухо и солнечно. Ночью от 2 до +6 градусов. Днем от +11 до +15 градусов, на западе до +17 градусов. Такая погода продержится до 1-2 ноября. Потом ожидается ухудшение погода – сначала зарядят дожди, а после 5 ноября снова начнет падать температура воздуха.

Карта погоды в Украине на 30 октября