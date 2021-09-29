Синоптик рассказала о погоде на Новый год и зимой: будет неустойчиво

Погода на Новый год в Украине будет морозная, но без обильных снегопадов.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.

Какой будет погода на Новый год

По прогнозам синоптика, Новый год будет морозным, но без особого снега.

"Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует", - рассказала эксперт.

Какой будет зима

Мартазинова также сообщила, что зима будет немного мягче, чем предыдущая, то есть не будет таких холодов и снегопадов.

"Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", - спрогнозировала Мартазинова.

Напомним, что заморозки на грунте уже были зафиксированы в Украине в сентябре. После этого многие синоптики говорили о том, что украинцам стоит ожидать суровую зиму. Посмотрим, как все будет на самом деле.

