Идеальный маринад для любых грибов: рецепт от карпатского грибника

Маринованные грибы - вкуснейшая закуска зимой, которую стоит заготавливать уже сейчас, с началом грибного сезона. И кто, как не карпатские грибники, лучше знает, как правильно готовить грибочки.
Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Авторы рецепта говорят, что с таким маринадом можно закрывать разные грибы: белые, лисички, опята.
Дополнительно: уксус - 1 ст. л. на 1 л. б., или 1 ч. л. на 0,5. л. б.
Такими будут наши грибочки (скриншот: YouTube/Onyshkevychi)
Зачистите и порежьте грибы, если надо. Сильно мелко не режьте, потому что грибы увариваются.
Положите грибы в кастрюлю, залейте воду (на 2-3 пальца выше грибов). Тщательно соберите пену, которая будет образовываться во время нагрева и закипания.
Варите грибы час на умеренном огне.
Залейте в чистую кастрюлю 1 литр воды, 50 мл уксуса, соль и сахар по рецепту. Все перемешайте и доведите до кипения.
Слейте грибы на дуршлаг. Заложите в банки по лавровому листочку, штук по 7 горошин черного перца (можно смесь). Заложите в банки грибы (неплотно). Залейте маринадом.
Накройте неплотно крышками, поставьте банки в кастрюлю на стерилизацию (для банок 0,75 л - 20 минут).
После стерилизации добавьте поверх грибов уксус. Закатайте банки, переверните до остывания.
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