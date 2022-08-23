Ідеальний маринад для будь-яких грибів: рецепт від карпатського грибника

Автори рецепта кажуть, що з таким маринадом можна закривати різні гриби: білі, лисички, опеньки.

Складники:

вода - 1 л

оцет - 50 мл

сіль - 3 ч. л.

цукор - 2 ст. л.

лавровий лист, перець горошком

Додатково: оцет - 1 ст. л. на 1 л. б., або 1 ч. л. на 0,5. л. б.

Такими будуть наші грибочки (скріншот: YouTube/Onyshkevychi)

Покрокове приготування

Зачистіть і поріжте гриби, якщо треба. Сильно дрібно не ріжте, бо гриби уварюються.

Закладіть гриби в каструлю, залийте воду (на 2-3 пальці вище грибів). Ретельно зберіть піну, яка утворюватиметься під час нагріву та закипання.

Варіть гриби годину на помірному вогні.

Залийте в чисту каструлю 1 літр води, 50 мл оцту, сіль і цукор за рецептом. Все перемішайте і доведіть до кипіння.

Залийте гриби на друшляк. Закладіть в банки по лавровому листочку, штук по 7 горошин чорного перцю (можна суміш). Закладіть в банки гриби (нещільно). Залийте маринадом.

Накрийте нещільно кришками, поставте банки в каструлю на стерилізацію (для банок 0,75 л - 20 хвилин).

Після стерилізації додайте поверх грибів оцет. Закатайте банки, переверніть до остигання.