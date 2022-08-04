Очень быстрые маринованные шампиньоны: можно смаковать через час или закатать в банки
Маринованные шампиньоны - невероятная вкуснятина, которую можно есть как закуску, а можно добавлять в салаты или другие любимые блюда с грибами.
Рецептом поделилась украинская кулинар на своем канале в YouTube Смаколики Юлі.
Ингредиенты (на 2 банки 0,5 л):
- 1 кг шампиньонов
- 1/2 стакана воды (130г)
- 50-80 г уксуса 9%
- 50 мл масла
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- специи - перец горошком, кориандр, зерна горчицы (на ваш выбор)
Пошаговое приготовление грибочков
Возьмите маленькие шампиньоны, если большие - разрежьте пополам. Хорошо помойте и обсушите грибы.
Налейте в посуду, где будут вариться грибы, воду, масло, уксус, всыпьте соль, сахар, специи. Поставьте на воду и доведите до кипения. Всыпьте грибы в маринад и проварите 15 минут после закипания.
Далее можете выкладывать в банки и закатывать, а можно смаковать уже через час!
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