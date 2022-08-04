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Очень быстрые маринованные шампиньоны: можно смаковать через час или закатать в банки

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 08:20
Очень быстрые маринованные шампиньоны: можно смаковать через час или закатать в банки Скриншот: маринованные шампиньоны по быстрому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные шампиньоны - невероятная вкуснятина, которую можно есть как закуску, а можно добавлять в салаты или другие любимые блюда с грибами.

Рецептом поделилась украинская кулинар на своем канале в YouTube Смаколики Юлі.

Ингредиенты (на 2 банки 0,5 л):

  • 1 кг шампиньонов
  • 1/2 стакана воды (130г)
  • 50-80 г уксуса 9%
  • 50 мл масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • специи - перец горошком, кориандр, зерна горчицы (на ваш выбор)

Пошаговое приготовление грибочков

Возьмите маленькие шампиньоны, если большие - разрежьте пополам. Хорошо помойте и обсушите грибы.

Налейте в посуду, где будут вариться грибы, воду, масло, уксус, всыпьте соль, сахар, специи. Поставьте на воду и доведите до кипения. Всыпьте грибы в маринад и проварите 15 минут после закипания.

Далее можете выкладывать в банки и закатывать, а можно смаковать уже через час!

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить пикантные кабачки "карри" на зиму.

Также сообщалось, как замариновать огурцы по-польски, фински и французски.

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