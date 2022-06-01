Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Лучшие яблоки для пирога

Сразу предупредим, что яблоки сорта Макинтош отлично есть в сыром виде, но они плохо держатся, когда дело доходит до выпечки. В результате начинка из этих яблок может превратиться в смесь, напоминающую консистенцию детского питания.

Однако, к счастью, есть много других сортов. Наш топ сортов яблок, которые рекомендовано использовать для яблочного пирога, выглядит следующим образом.

Бреберн

Это яблоко является потомком Гренни Смит, но немного слаще. Некоторые говорят, что при готовке на вкус оно напоминает грушу.

Бреберн (фото: wikipedia.org)

Кортланд

Некоторые повара могут избегать Кортланд для выпечки, потому что эти яблоки могут стать немного мягкими по сравнению с другими. Но в пирогах они прилично держат форму и могут быть отличным текстурным дополнением, если использовать их в сочетании с более твердыми яблоками.

Кортланд (фото: wikipedia.org)

Мутсу

Выведенный в 1949 году сорт яблок является гибридом сортов Голден Делишес и Индо. Мутсу обладают приятной терпкостью, которая хорошо уравновешивает сладость десертов.

Мутсу (фото: wikipedia.org)

Голден Делишес

Если бы вам пришлось выбрать только один вид яблок, многие повара рекомендовали бы именно этот. Гурманам он нравится за то, что имеет самый лучший вкус, когда его используют, как единственный сорт для приготовления идеального яблочного пирога.

Голден делішес (фото: wikipedia.org)

Гренни Смит

Твердый и очень терпкий. Этот сорт является любимым для многих, когда дело доходит до пирога, поскольку он очень хорошо держит форму. Но эти яблоки не очень сладкие, поэтому Гренни Смит лучше всего использовать в сочетании со сладкими и/или более ароматными яблоками.

Гренни Смит (фото: wikipedia.org)

Хани Крисп

Эти яблоки иногда могут стоить немного дороже в супермаркетах, потому что их сложнее выращивать и они имеют более низкую урожайность. Но вкус их просто непревзойденный!

Хани Крисп (фото: flora-ua.com)

Джонаголд или Джонатан

Хрустящие и сладкие. Джонаголд - это нечто среднее между яблоками Джонатан и Голден Делишес. Они являются одними из любимых яблок кондитеров, которые можно использовать в пирогах вместе с Гренни Смит и Хани Крисп.

Джонаголд (фото: wikipedia.org)

Кріпс Пинк (Розовая леди)

Это суперхрустящее яблоко достаточно прочное, чтобы держать форму во время запекания. Это приятное сочетание сладкого и терпкого вкуса с ярко-розовой кожурой.

Крипс Пинк (фото: wikipedia.org)

Вайнсап

Эти яблоки очень ароматные со сбалансированным сладко-терпким вкусом и получили свое название благодаря своему характерному пряному винному вкусу.

Вайнсап (фото: starkbros.com)

Готовы проверить эти рекомендации? Попробуйте использовать несколько видов яблок, про которые мы написали выше, для приготовления пикантного яблочного пирога.

А для "изюминки" добавьте в ваш яблочный пирог смесь корицы, мускатного ореха, гвоздики, имбиря и черного перца вместе с капелькой бурбона.