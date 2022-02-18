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Самый простой пирог с яблоками, для которого не нужен миксер: рецепт болгарской кухни

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 06:55
Самый простой пирог с яблоками, для которого не нужен миксер: рецепт болгарской кухни Скриншот: Как приготовить вкусный пирог с яблоками
Автор: Светлана Мащенко

Пироги с яблоками - одна из любимейших и доступных выпечек. Предлагаем вам приготовить "насыпной" пирог по болгарскому рецепту. Для него не нужны ни яйца, ни молоко, а ингредиенты всегда есть дома.

Рецептом поделилась блогер Alina FooDee.

"Яблоки выбирайте обязательно кислые и сочные, иначе пирог может не получиться. Суть в том, что яблочный сок должен пропитать сухое тесто. По желанию можно добавить лимонный сок, цедру лимона, корицу", - советует кулинар.

Ингредиенты:

  • Яблоки кислые и сочные (обязательно) - 1250 г (вес уже натертой массы)
  • Манная крупа - 1 стакан (160 г)
  • Мука - 1 стакан (130 г)
  • Сахар - 1 стакан (210 г)
  • Разрыхлитель - 2 ч. л. (10 г)
  • Щепотка соли
  • Ванильный сахар - 1 пакетик
  • Сливочное масло 72,5% - 150 г

Самый простой пирог с яблоками, для которого не нужен миксер: рецепт болгарской кухни

Скриншот: Так будет выглядеть наш пирог после духовки

Пошаговое приготовление пирога

Смешайте муку, манную крупу, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Разделите на четыре части.

Яблоки натрите на терке, разделите на три части. Ничего страшного, если яблоки темнеют, в готовом пироге яблочные слои будут приятного карамельного цвета.

Форму диаметром 22 см выстелите пергаментом - дно и бока.

Первым слоем выложите равномерный слой сухой смеси, потом слой яблок, и так чередуйте. Последний слой - сухая смесь.

Сверху натрите подмороженное сливочное масло или, если оно мягкое, равномерно распределите по всей поверхности.

Запекайте при 180 градусах до румяной корочки сверху около 75 минут. Готовому пирогу дайте полностью остыть и достаньте из формы.

Ранее мы писали также, как правильно измерять ингредиенты для выпечки, чтобы никогда не ошибаться.

Также блогер поделилась рецептом роскошного праздничного торта с коржами без духовки.

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