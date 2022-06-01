ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 18:00
Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки Лучшие сорта яблок для пирога (фото: freepik.com)
Автор: Никита Мельников

Многие считают, что для приготовления яблочного пирога можно использовать любые яблоки. Это не совсем так. Ведь некоторые виды фруктов лучше подходят, чем другие.

Какие лучше брать яблоки, когда приходит время нарезать их на начинку для пирога, читайте в нашем материале Styler ниже.

Лучшие яблоки для пирога

Сразу предупредим, что яблоки сорта Макинтош отлично есть в сыром виде, но они плохо держатся, когда дело доходит до выпечки. В результате начинка из этих яблок может превратиться в смесь, напоминающую консистенцию детского питания.

Однако, к счастью, есть много других сортов. Наш топ сортов яблок, которые рекомендовано использовать для яблочного пирога, выглядит следующим образом.

Бреберн

Это яблоко является потомком Гренни Смит, но немного слаще. Некоторые говорят, что при готовке на вкус оно напоминает грушу.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Бреберн (фото: wikipedia.org)

Кортланд

Некоторые повара могут избегать Кортланд для выпечки, потому что эти яблоки могут стать немного мягкими по сравнению с другими. Но в пирогах они прилично держат форму и могут быть отличным текстурным дополнением, если использовать их в сочетании с более твердыми яблоками.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Кортланд (фото: wikipedia.org)

Мутсу

Выведенный в 1949 году сорт яблок является гибридом сортов Голден Делишес и Индо. Мутсу обладают приятной терпкостью, которая хорошо уравновешивает сладость десертов.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Мутсу (фото: wikipedia.org)

Голден Делишес

Если бы вам пришлось выбрать только один вид яблок, многие повара рекомендовали бы именно этот. Гурманам он нравится за то, что имеет самый лучший вкус, когда его используют, как единственный сорт для приготовления идеального яблочного пирога.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Голден делішес (фото: wikipedia.org)

Гренни Смит

Твердый и очень терпкий. Этот сорт является любимым для многих, когда дело доходит до пирога, поскольку он очень хорошо держит форму. Но эти яблоки не очень сладкие, поэтому Гренни Смит лучше всего использовать в сочетании со сладкими и/или более ароматными яблоками.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Гренни Смит (фото: wikipedia.org)

Хани Крисп

Эти яблоки иногда могут стоить немного дороже в супермаркетах, потому что их сложнее выращивать и они имеют более низкую урожайность. Но вкус их просто непревзойденный!

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Хани Крисп (фото: flora-ua.com)

Джонаголд или Джонатан

Хрустящие и сладкие. Джонаголд - это нечто среднее между яблоками Джонатан и Голден Делишес. Они являются одними из любимых яблок кондитеров, которые можно использовать в пирогах вместе с Гренни Смит и Хани Крисп.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Джонаголд (фото: wikipedia.org)

Кріпс Пинк (Розовая леди)

Это суперхрустящее яблоко достаточно прочное, чтобы держать форму во время запекания. Это приятное сочетание сладкого и терпкого вкуса с ярко-розовой кожурой.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Крипс Пинк (фото: wikipedia.org)

Вайнсап

Эти яблоки очень ароматные со сбалансированным сладко-терпким вкусом и получили свое название благодаря своему характерному пряному винному вкусу.

Идеальный пирог - это просто! Лучшие виды яблок для выпечки

Вайнсап (фото: starkbros.com)

Готовы проверить эти рекомендации? Попробуйте использовать несколько видов яблок, про которые мы написали выше, для приготовления пикантного яблочного пирога.

А для "изюминки" добавьте в ваш яблочный пирог смесь корицы, мускатного ореха, гвоздики, имбиря и черного перца вместе с капелькой бурбона.

Раньше врач назвала неожиданные последствия ежедневного употребления яблок.

Также мы писали про самый простой пирог с яблоками, для которого не нужен миксер.

Интересной информацией по этой теме будет и то, что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели.

Читайте РБК-Украина в Google News
яблоки
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)