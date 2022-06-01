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Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

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Середа 01 червня 2022 18:00
Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки Кращі сорти яблук для пирога (фото: freepik.com)
Автор: Микита Мельников

Багато хто вважає, що для приготування яблучного пирога можна використовувати будь-які яблука. Це не зовсім так. Адже деякі види фруктів краще підходять, ніж інші.

Які краще брати яблука, коли приходить час нарізати їх на начинку для пирога, читайте в нашому матеріалі Styler нижче.

Найкращі яблука для пирога

Відразу попередимо, що яблука сорту Макінтош відмінно їсти в сирому вигляді, але вони погано тримаються, коли справа доходить до випічки. В результаті начинка з цих яблук може перетворитися в суміш, що нагадує консистенцію дитячого харчування.

Однак, на щастя, є багато інших сортів. Наш топ сортів яблук, які рекомендовано використовувати для яблучного пирога, виглядає наступним чином.

Бреберн

Це яблуко є нащадком Гренні Сміт, але трохи солодше. Деякі кажуть, що при готуванні на смак воно нагадує грушу.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Бреберн (фото: wikipedia.org)

Кортланд

Деякі кухарі можуть уникати Кортланд для випічки, тому що ці яблука можуть стати трохи м'якими в порівнянні з іншими. Але в пирогах вони пристойно тримають форму і можуть бути відмінним текстурним доповненням, якщо використовувати їх в поєднанні з більш твердими яблуками.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Кортланд (фото: wikipedia.org)

Мутсу

Виведений в 1949 році сорт яблук є гібридом сортів Голден Делішес і Індо. Мутсу мають приємну терпкість, яка добре врівноважує солодкість десертів.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Мутсу (фото: wikipedia.org)

Голден Делішес

Якби вам довелося вибрати тільки один вид яблук, багато кухарів рекомендували б саме цей. Гурманам він подобається за те, що має найкращий смак, коли його використовують, як єдиний сорт для приготування ідеального яблучного пирога.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Голден делішес (фото: wikipedia.org)

Гренні Сміт

Твердий і дуже терпкий. Цей сорт є улюбленим для багатьох, коли справа доходить до пирога, оскільки він дуже добре тримає форму. Але ці яблука не дуже солодкі, тому Гренні Сміт найкраще використовувати в поєднанні з солодкими і/або більш ароматними яблуками.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Гренні Сміт (фото: wikipedia.org)

Хані Крісп

Ці яблука іноді можуть коштувати трохи дорожче в супермаркетах, тому що їх складніше вирощувати і вони мають більш низьку врожайність. Але смак їх просто неперевершений!

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Хані Крісп (фото: flora-ua.com)

Джонаголд або Джонатан

Хрусткі і солодкі. Джонаголд - це щось середнє між яблуками Джонатан і Голден Делішес. Вони є одними з улюблених яблук кондитерів, які можна використовувати в пирогах разом з Гренні Сміт і Хані Крісп.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Джонаголд (фото: wikipedia.org)

Кріпс Пінк (Рожева леді)

Це суперхрустке яблуко досить міцне, щоб тримати форму під час запікання. Це приємне поєднання солодкого і терпкого смаку з яскраво-рожевою шкіркою.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Кріпс Пінк (фото: wikipedia.org)

Вайнсап

Ці яблука дуже ароматні зі збалансованим солодко-терпким смаком і отримали свою назву завдяки своєму характерному пряному винному смаку.

Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки

Вайнсап (фото: starkbros.com)

Готові перевірити ці рекомендації? Спробуйте використовувати кілька видів яблук, про які ми написали вище, для приготування пікантного яблучного пирога.

А для "родзинки" додайте в ваш яблучний пиріг суміш кориці, мускатного горіха, гвоздики, імбиру і чорного перцю разом з крапелькою бурбона.

Раніше лікар назвала несподівані наслідки щоденного вживання яблук.

Також ми писали про найпростіший пиріг з яблуками, для якого не потрібен міксер.

Цікавою інформацією по цій темі буде і те, що зробити, щоб нарізані яблука не темніли.

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