Ідеальний пиріг - це просто! Найкращі види яблук для випічки
Багато хто вважає, що для приготування яблучного пирога можна використовувати будь-які яблука. Це не зовсім так. Адже деякі види фруктів краще підходять, ніж інші.
Які краще брати яблука, коли приходить час нарізати їх на начинку для пирога, читайте в нашому матеріалі Styler нижче.
Найкращі яблука для пирога
Відразу попередимо, що яблука сорту Макінтош відмінно їсти в сирому вигляді, але вони погано тримаються, коли справа доходить до випічки. В результаті начинка з цих яблук може перетворитися в суміш, що нагадує консистенцію дитячого харчування.
Однак, на щастя, є багато інших сортів. Наш топ сортів яблук, які рекомендовано використовувати для яблучного пирога, виглядає наступним чином.
Бреберн
Це яблуко є нащадком Гренні Сміт, але трохи солодше. Деякі кажуть, що при готуванні на смак воно нагадує грушу.
Бреберн (фото: wikipedia.org)
Кортланд
Деякі кухарі можуть уникати Кортланд для випічки, тому що ці яблука можуть стати трохи м'якими в порівнянні з іншими. Але в пирогах вони пристойно тримають форму і можуть бути відмінним текстурним доповненням, якщо використовувати їх в поєднанні з більш твердими яблуками.
Кортланд (фото: wikipedia.org)
Мутсу
Виведений в 1949 році сорт яблук є гібридом сортів Голден Делішес і Індо. Мутсу мають приємну терпкість, яка добре врівноважує солодкість десертів.
Мутсу (фото: wikipedia.org)
Голден Делішес
Якби вам довелося вибрати тільки один вид яблук, багато кухарів рекомендували б саме цей. Гурманам він подобається за те, що має найкращий смак, коли його використовують, як єдиний сорт для приготування ідеального яблучного пирога.
Голден делішес (фото: wikipedia.org)
Гренні Сміт
Твердий і дуже терпкий. Цей сорт є улюбленим для багатьох, коли справа доходить до пирога, оскільки він дуже добре тримає форму. Але ці яблука не дуже солодкі, тому Гренні Сміт найкраще використовувати в поєднанні з солодкими і/або більш ароматними яблуками.
Гренні Сміт (фото: wikipedia.org)
Хані Крісп
Ці яблука іноді можуть коштувати трохи дорожче в супермаркетах, тому що їх складніше вирощувати і вони мають більш низьку врожайність. Але смак їх просто неперевершений!
Хані Крісп (фото: flora-ua.com)
Джонаголд або Джонатан
Хрусткі і солодкі. Джонаголд - це щось середнє між яблуками Джонатан і Голден Делішес. Вони є одними з улюблених яблук кондитерів, які можна використовувати в пирогах разом з Гренні Сміт і Хані Крісп.
Джонаголд (фото: wikipedia.org)
Кріпс Пінк (Рожева леді)
Це суперхрустке яблуко досить міцне, щоб тримати форму під час запікання. Це приємне поєднання солодкого і терпкого смаку з яскраво-рожевою шкіркою.
Кріпс Пінк (фото: wikipedia.org)
Вайнсап
Ці яблука дуже ароматні зі збалансованим солодко-терпким смаком і отримали свою назву завдяки своєму характерному пряному винному смаку.
Вайнсап (фото: starkbros.com)
Готові перевірити ці рекомендації? Спробуйте використовувати кілька видів яблук, про які ми написали вище, для приготування пікантного яблучного пирога.
А для "родзинки" додайте в ваш яблучний пиріг суміш кориці, мускатного горіха, гвоздики, імбиру і чорного перцю разом з крапелькою бурбона.
Раніше лікар назвала несподівані наслідки щоденного вживання яблук.
Також ми писали про найпростіший пиріг з яблуками, для якого не потрібен міксер.
Цікавою інформацією по цій темі буде і те, що зробити, щоб нарізані яблука не темніли.