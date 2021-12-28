Идеальные салаты на Новый год всего из трех ингредиентов: интересные и оригинальные

Стандартные Оливье и Цезари на новогоднем столе уже никого давно не удивляют. И каждый кулинар задумывается о том, как разнообразить праздничное меню с минимальными затратами на продукты.
Как приготовить два идеальных салата на Новый год из трех ингредиентов – читайте в материале ниже.
Ингредиенты:
Крабовые палочки или мясо – 1 упаковка
Сыр твердый – 200 г
Помидоры – 2 шт.
Соус для заправки (майонез)
Соль
Чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
Крабовые палочки и помидоры порежьте кубиками. Твердый сыр можно нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
Смешиваем с измельченным чесноком, соусом для заправки, солим по вкусу и подаем к столу.
Чтобы салат не стал жидким, помидоры разрезаем на две части, ложкой вынимаем мякоть, а потом нарезаем кубиками.
Ингредиенты:
Ананас консервированный – 1 банка
Сыр твердый – 200 г
Ветчина – 300 г
Соус для салатов (майонез), соль, по желанию – чеснок и зелень
Способ приготовления:
Ананас вынимаем из сиропа, даем стечь и режем кубиками. Сыр и ветчину также нарезаем кубиками. При желании можно выдавить в салат 1-2 зубчика чеснока и нарезать мелко укроп.
Смешиваем все продукты, заправляем, добавляем соль и отправляем на 15-20 минут в холодильник. Потом подаем на стол.
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