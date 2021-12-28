Ідеальні салати на Новий рік всього з трьох інгредієнтів: цікаві та оригінальні

Стандартні Олів'є і Цезарі на новорічному столі вже нікого давно не дивують. І кожен кулінар замислюється про те, як урізноманітнити святкове меню з мінімальними витратами на продукти.
Як приготувати два ідеальних салата на Новий рік з трьох інгредієнтів – читайте в матеріалі нижче.
Інгредієнт:
Крабові палички або м'ясо - 1 упаковка
Сир твердий - 200 г
Помідори – 2 шт.
Соус для заправки (майонез)
Солі
Часник - 1-2 зубчики
Спосіб приготування:
Крабові палички та помідори поріжте кубиками. Твердий сир можна нарізати кубиками або натерти на крупній тертці.
Змішуємо з подрібненим часником, соусом для заправки, солимо на смак і подаємо до столу.
Щоб салат не став рідким, помідори розрізаємо на дві частини, ложкою виймаємо м'якоть, а потім нарізаємо кубиками.
Інгредієнт:
Ананас консервований - 1 банка
Сир твердий - 200 г
Шинка - 300 г
Соус для салатів (майонез), сіль, за бажанням – часник і зелень
Спосіб приготування:
Ананас виймаємо з сиропу, даємо стекти та ріжемо кубиками. Сир і шинку також нарізаємо кубиками. Як є бажання - можна видавити в салат 1-2 зубчики часнику і нарізати дрібно кріп.
Змішуємо всі продукти, заправляємо, додаємо сіль і відправляємо на 15-20 хвилин в холодильник. Потім подаємо на стіл.
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