ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим оливье без вреда для фигуры: полезная версия народного салата

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 12:09
Готовим оливье без вреда для фигуры: полезная версия народного салата Фото: Как приготовить оливье без вреда для фигуры (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Уже через несколько дней наступит Новый год. Праздничный стол будет накрыт множеством блюд, но все ли они будут полезны? Предлагаем вам приготовить салат оливье без вреда для фигуры и здоровья.

Его рецептом в своем Instagram поделился шеф-повар Константин Оганезов.

"Вы можете есть вкусные блюда и оставаться в хорошей форме. Это сложно, но возможно", - сказал повар и представил свой рецепт салата.

Ингредиенты

  • Креветки
  • Морковь
  • Яйца
  • Лук
  • Огурец соленый
  • Чеснок
  • Йогурт
  • Сметана
  • Горошек
  • Горчица

В этом салате вы замените колбасу и мясо на креветки, а майонез на легкий и вкусный соус.

Подготовьте креветки. Для этого нарежьте три зубчика чеснока и пожарьте на сковородке, потом добавьте туда креветки, немного посолите.

Для соуса вам понадобятся 4 куриных отварных желтка. Перемните их вилкой в емкости. Добавьте к ним столовую ложку горчицы, две столовые ложки йогурта и одну столовую ложку нежирной сметаны, перемешайте. Соус готов! Потом нарежьте все овощи, которые идут в классический салат оливье. Заправьте салат сделанным соусом и добавьте креветки.

Как мы ранее писали, как быстро отварить морковь для винегрета или оливье.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты
LITE
Как питаться перед новогодним ужином: диетолог расписала меню для тех, кто не хочется поправляться
Как питаться перед новогодним ужином: диетолог расписала меню для тех, кто не хочется поправляться