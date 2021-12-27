Готовим оливье без вреда для фигуры: полезная версия народного салата
Уже через несколько дней наступит Новый год. Праздничный стол будет накрыт множеством блюд, но все ли они будут полезны? Предлагаем вам приготовить салат оливье без вреда для фигуры и здоровья.
Его рецептом в своем Instagram поделился шеф-повар Константин Оганезов.
"Вы можете есть вкусные блюда и оставаться в хорошей форме. Это сложно, но возможно", - сказал повар и представил свой рецепт салата.
Ингредиенты
- Креветки
- Морковь
- Яйца
- Лук
- Огурец соленый
- Чеснок
- Йогурт
- Сметана
- Горошек
- Горчица
В этом салате вы замените колбасу и мясо на креветки, а майонез на легкий и вкусный соус.
Подготовьте креветки. Для этого нарежьте три зубчика чеснока и пожарьте на сковородке, потом добавьте туда креветки, немного посолите.
Для соуса вам понадобятся 4 куриных отварных желтка. Перемните их вилкой в емкости. Добавьте к ним столовую ложку горчицы, две столовые ложки йогурта и одну столовую ложку нежирной сметаны, перемешайте. Соус готов! Потом нарежьте все овощи, которые идут в классический салат оливье. Заправьте салат сделанным соусом и добавьте креветки.
Как мы ранее писали, как быстро отварить морковь для винегрета или оливье.