Ідеальні салати на Новий рік всього з трьох інгредієнтів: цікаві та оригінальні

Стандартні Олів'є і Цезарі на новорічному столі вже нікого давно не дивують. І кожен кулінар замислюється про те, як урізноманітнити святкове меню з мінімальними витратами на продукти.

Як приготувати два ідеальних салата на Новий рік з трьох інгредієнтів – читайте в матеріалі нижче.

Крабова втіха

Інгредієнт:

Крабові палички або м'ясо - 1 упаковка

Сир твердий - 200 г

Помідори – 2 шт.

Соус для заправки (майонез)

Солі

Часник - 1-2 зубчики

Спосіб приготування:

Крабові палички та помідори поріжте кубиками. Твердий сир можна нарізати кубиками або натерти на крупній тертці.

Змішуємо з подрібненим часником, соусом для заправки, солимо на смак і подаємо до столу.

Щоб салат не став рідким, помідори розрізаємо на дві частини, ложкою виймаємо м'якоть, а потім нарізаємо кубиками.

Ананасовий сюрприз

Інгредієнт:

Ананас консервований - 1 банка

Сир твердий - 200 г

Шинка - 300 г

Соус для салатів (майонез), сіль, за бажанням – часник і зелень

Спосіб приготування:

Ананас виймаємо з сиропу, даємо стекти та ріжемо кубиками. Сир і шинку також нарізаємо кубиками. Як є бажання - можна видавити в салат 1-2 зубчики часнику і нарізати дрібно кріп.

Змішуємо всі продукти, заправляємо, додаємо сіль і відправляємо на 15-20 хвилин в холодильник. Потім подаємо на стіл.