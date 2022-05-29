Всегда идеальные окна: хитрость, которая надолго сохранит чистоту и блеск стекла

Многие сталкивались с проблемой, что вроде уже и отмыл окно, отошел, глянул - там пятно, там развод... И снова приходится брызгать, тереть насухо.

Специалисты-лайфхакеры говорят, что обычное магазинное средство с надписью "Для мытья стекол" следует выбросить и заменить на воду с небольшим количеством любого кондиционера для белья.

Как сделать раствор

Возьмите стандартную миску с водой, бутылочку с кондиционером, губку или тряпочку, сухие салфетки (бумажные полотенца).

В воде растворите колпачок кондиционера. Когда вы начнете мыть, грязь и пыль будут быстро отходить от стекла.

Сразу после мытья надо насухо вытереть окна.

Если у вас есть водосгон (швабра для мытья окон), то его можно тоже использовать. Это приспособление упростит процесс работы.

Почему с кондиционером окна будут чистыми дольше

Основной плюс использования кондиционера не только в том, что он быстро избавит от загрязнений, но и сохранит чистоту и прозрачность окон.

Связано это с тем, что в нем есть водоотталкивающие и антистатические свойства.