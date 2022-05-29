Завжди ідеальні вікна: хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла

Яка ж генеральне прибирання без миття вікон? Для кожної охайної людини важливо, щоб скло були кришталево чистими і прозорими, без розводів. А для кожної зайнятої людини важливо, щоб таким воно залишалися надовго.
Як за допомогою маленької хитрості домогтися ідеальних вікон - читайте нижче в нашому матеріалі.
Багато хто стикався з проблемою, що начебто вже і відмив вікно, відійшов, глянув - там пляма, там розвод... І знову доводиться бризкати, терти насухо.
Фахівці-лайфхакери кажуть, що звичайний магазинний засіб з написом "Для миття скла" слід викинути і замінити на воду з невеликою кількістю будь-якого кондиціонера для білизни.
Візьміть стандартну миску з водою, пляшечку з кондиціонером, губку або ганчірочку, сухі серветки (паперові рушники).
У воді розчиніть ковпачок кондиціонера. Коли ви почнете мити, бруд і пил будуть швидко відходити від скла.
Відразу після миття треба насухо витерти вікна.
Якщо у вас є водосгон (швабра для миття вікон), то його можна теж використовувати. Це пристосування спростить процес роботи.
Основний плюс використання кондиціонера не тільки в тому, що він швидко позбавить від забруднень, але і збереже чистоту і прозорість вікон.
Пов'язано це з тим, що в ньому є водовідштовхувальні та антистатичні властивості.
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