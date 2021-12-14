ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ідеальне пюре з гороху: рецепт від зіркового кулінара

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 07:26
Ідеальне пюре з гороху: рецепт від зіркового кулінара Фото: Як приготувати ідеальне пюре з гороху (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати пюре зі звичайної картоплі вже під силу навіть дітям. Але смачне пюре можна готувати з інших овочів. Восени в раціоні обов'язково повинні бути морква, капуста, бобові та гарбуз.

Як приготувати ідеальне ніжне пюре з молодого горошку, розповів кулінар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • Горох-400 г
  • Свіжий шпинат-50 г
  • Цибуля-100 г
  • Вершкове масло-50 г
  • Рослинна олія – 15 г
  • Сіль і перець - до свого смаку

Спосіб приготування

Якщо горох молодий і свіжий – промийте. Якщо заморожений - розморозьте.

Дрібно поріжте цибулю, перекладіть його в сотейник і обсмажте на олії до готовності.

Додайте горошок, налийте воду або овочевий бульйон, посоліть, поперчіть і варіть на повільному вогні 5-7 хвилин

Додайте в сотейник листя шпинату, доведіть до кипіння, можна додати чебрець і відразу знімайте з вогню.

Дайте охолонути, а потім перекладіть в блендер і збийте до однорідної маси.

Пюре перетріть через сито, додайте трохи води або бульйону.

Підігрійте пюре і додайте вершкове масло.

Корисні лайфхаки

  • Горох найкраще вибирати дрібний, молодий і свіжий. Після варіння його потрібно охолодити, а вже після – перебити в блендері.
  • У блюдо можна додати чебрець.
  • Пюре обов'язково потрібно перетерти через сито і додати вершкове масло.
  • Додавати в блюдо можна воду або бульйон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати збірну м'ясну солянку за рецептом наших бабусь.

А також розповідали про те, як самостійно приготувати найпопулярніші соуси у всьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік