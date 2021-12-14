Ідеальне пюре з гороху: рецепт від зіркового кулінара

Фото: Як приготувати ідеальне пюре з гороху (pixabay.com)

Приготувати пюре зі звичайної картоплі вже під силу навіть дітям. Але смачне пюре можна готувати з інших овочів. Восени в раціоні обов'язково повинні бути морква, капуста, бобові та гарбуз.

Як приготувати ідеальне ніжне пюре з молодого горошку, розповів кулінар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.