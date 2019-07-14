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Идеально! Военный ВСУ поразил трюком с открыванием бутылки (видео)

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 21:52
Идеально! Военный ВСУ поразил трюком с открыванием бутылки (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Украинские военные присоединились к челленджу BottleCapChallenge

Популярный флешмоб #BottleCapChallenge обзавелся в социальных сетях новым хитом - в ВСУ не остались равнодушны к забавному челленджу и продемонстрировали свой подход к открыванию пластиковой бутылки. Украинский военный показал "скрытые возможности" зенитной установки ЗУ-23-2 и проделал трюк с помощью двойного дула орудия.

Ролик с таким мастер-классом опубликован на Facebook-странице бойца Егора Акулинина из Харькова.

 

ВСУ присоединились к эстафете #BottleCapChallenge (Фото: скриншот)

Так, одним поворотом "башни" стволы зенитной установки поочередно цепляют крышечку и легко выкручивают ее. 

 Военный ВСУ присоединился к челленджу #BottleCapChallenge (Видео с Facebook-страницы Егора Акулинина)

Пользователи сети пришли в восторг от такой демонстрации и засыпали комплиментами военного, мастерски исполнившего трюк с зениткой.

  • Ух ты, красавцы;
  • Это Бердянск, детка! Красава!
  • Это вам не ногами махать.
  • Где тихонько плачет Стэтхэм
  • Красава! Четкая вертуха!
  • Блестяще, просто блестяще;
  • Идеально!

Идеально! Военный ВСУ поразил трюком с открыванием бутылки (видео)

Идеально! Военный ВСУ поразил трюком с открыванием бутылки (видео)

Идеально! Военный ВСУ поразил трюком с открыванием бутылки (видео)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, к забавному челледжу #BottleCapChallenge, авторство которого приписывают то ли американскому актеру Джейсону Стейтему, то ли бойцу MMA из Казахстана Карену Пашикяну, присоединились и звезды украинского шоу-бизнеса.

Добавим, что сейчас военные и ветераны АТО начали новый флешмоб, призвав устроить в Киеве на День Независимости 24 августа свой альтернативный марш вместо отмененного президентом военного парада

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