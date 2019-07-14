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Ідеально! Військовий ЗСУ вразив трюком із відкриванням пляшки (відео)

STYLERЖиття    14.07.2019 - 21:52
Ідеально! Військовий ЗСУ вразив трюком із відкриванням пляшки (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Українські військові долучилися до челленджу BottleCapChallenge

Популярний флешмоб #BottleCapChallenge обзавівся в соціальних мережах новим хітом - у ЗСУ не залишилися байдужими до забавного челленджу і продемонстрували свій підхід до відкривання пластикової пляшки. Український військовий показав "приховані можливості" зенітної установки ЗУ-23-2 і виконав трюк за допомогою подвійного дула гармати.

Ролик із таким майстер-класом опублікований на Facebook-сторінці бійця Єгора Акулініна з Харкова.

 

ЗСУ приєдналися до естафети #BottleCapChallenge (Фото: скріншот)

Так, одним поворотом "вежі" стволи зенітної установки по черзі чіпляють кришечку та легко її викручують.

Військовий ЗСУ долучився до челленджа #BottleCapChallenge (Відео з Facebook-сторінки Єгора Акулініна)

Користувачі мережі прийшли в захват від такої демонстрації і засипали компліментами військового, який майстерно виконав трюк із зеніткою.

  • Ух ти, красені;
  • Це Бердянськ, дитинко! Красава!
  • Це вам не ногами махати.
  • Де тихенько плаче Стетхем
  • Красава! Чітка вертуха!
  • Блискуче, просто блискуче;
  • Ідеально!

Ідеально! Військовий ЗСУ вразив трюком із відкриванням пляшки (відео)

Ідеально! Військовий ЗСУ вразив трюком із відкриванням пляшки (відео)

Ідеально! Військовий ЗСУ вразив трюком із відкриванням пляшки (відео)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, до забавного челледжу #BottleCapChallenge, авторство якого приписують чи то американському акторові Джейсону Стейтему, чи то бійцю MMA з Казахстану Карену Пашикяну, приєдналися й зірки українського шоу-бізнесу.

Додамо, що зараз військові та ветерани АТО розпочали новий флешмоб, закликавши влаштувати в Києві на День Незалежності 24 серпня свій альтернативний марш замість скасованого президентом військового параду.

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