ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Любовь и присяга: пять десантников позвали замуж своих девушек (яркое видео)

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 13:41
Любовь и присяга: пять десантников позвали замуж своих девушек (яркое видео)
Фото: Десантники ( kmu.gov.ua)

Девушки ничего не знали о сюрпризе от любимых

В Житомире пять срочников-десантников решили сделать предложение своим возлюбленным прямо во время торжественной присяги. Они признались в любви к своим избранницам перед пятью тысячами людей. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Молодые призывники принимали присягу и давали клятву десантника. На церемонии из строя вышли пятеро парней. Их девушек также попросили выйти вперед. В эту минуту парни немного засмущались, но не отошли от задуманного и попросили руку и сердце у своих любимых. Отметим, что девушки заранее не знали о таком сюрпризе.

"Я решил предложить руку и сердце своей девушке", - рассказал десантник Владислав.

Видео: Солдаты предложили руку и сердце своим любимым (YouTube/ТСН)

Ребята уверены, что делают благое дело и будут служить во имя Украины. Родственники уверены, армия делает из парней мужчин. Поддержка семьи - это самое главное, утверждают сами десантники.

Отметим, что  в 2019 году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы. По состоянию здоровья этого призыва не прошли только двое.

Как мы ранее писали, на Донбассе погиб военный ВСУ, старший сержант отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Владимирович Забава. О гибели героя сообщили на странице командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе военные ВСУ нанесли несколько метких выстрелов по врагу и ликвидировали российского офицера.

Способна на все: Супрун рассказала, почему любовь всегда побеждает Вследствие ранений на Донбассе погибли двое десантников
Новости Украины ВДВлюбовь
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь