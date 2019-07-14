Любовь и присяга: пять десантников позвали замуж своих девушек (яркое видео)

Фото: Десантники ( kmu.gov.ua)

Девушки ничего не знали о сюрпризе от любимых

В Житомире пять срочников-десантников решили сделать предложение своим возлюбленным прямо во время торжественной присяги. Они признались в любви к своим избранницам перед пятью тысячами людей. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Молодые призывники принимали присягу и давали клятву десантника. На церемонии из строя вышли пятеро парней. Их девушек также попросили выйти вперед. В эту минуту парни немного засмущались, но не отошли от задуманного и попросили руку и сердце у своих любимых. Отметим, что девушки заранее не знали о таком сюрпризе.

"Я решил предложить руку и сердце своей девушке", - рассказал десантник Владислав.

Видео: Солдаты предложили руку и сердце своим любимым (YouTube/ТСН)

Ребята уверены, что делают благое дело и будут служить во имя Украины. Родственники уверены, армия делает из парней мужчин. Поддержка семьи - это самое главное, утверждают сами десантники.

Отметим, что в 2019 году в десантные войска приняли более тысячи солдат срочной службы. По состоянию здоровья этого призыва не прошли только двое.

Как мы ранее писали, на Донбассе погиб военный ВСУ, старший сержант отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Владимирович Забава. О гибели героя сообщили на странице командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе военные ВСУ нанесли несколько метких выстрелов по врагу и ликвидировали российского офицера.