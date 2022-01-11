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Как идеально сварить молочную кашу, чтобы понравилось детям

Автор: Татьяна Самарук

Приготовить действительно вкусную и идеальную кашу не такое уж и просто. Все потому, что она может получиться слишком жидкой или густой. Поэтому даже такое элементарное блюдо требует особой технологии.

Как идеально приготовить рисовую, гречневую, манную кашу и геркулес, сообщили на странице "salaty_zakusky" в Instagram.

Рисовая молочная каша

Так, в кипящее молоко нужно добавить сахар и соль, высыпали рис. Довести до кипения (если объем небольшой, то кипятили минуту) и сразу снимали с плиты.

Затем добавьте масло и накройте крышкой. Минут через 20-30 рис сам разбухнет.

Секрет приготовления вкусной молочной каши

  • Не варите ее сразу до готовности;
  • Берите больше молока на пропорции;
  • Варите крупу в молоке после закипания 1-2 минуты помешивая;
  • Через какое - то время крупа набухнет, и вы получите вкусную густую кашу.

Гречневая каша

Такую кашу залейте водой вечером, а утром поставьте на огонь и доведите до кипения. Тогда крупа будет рассыпчатой.

Геркулес

Для хорошей консистенции и яркого вкуса на литр молока – 7-8 столовых ложек хлопьев. Затем сразу перелейте в керамическую миску. Далее накройте крышкой и оставьте на ночь. Затем, при необходимости, можно нагреть в микроволновке.

Манка

На литр молока возьмите 4 столовые ложки крупы. Этой каше достаточно несколько минут покипеть. Далее снимите с плиты и оставьте еще на 20 минут.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусную кашу без комочков, которая понравится даже детям.

Также мы писали, что врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку.

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