Как идеально сварить молочную кашу, чтобы понравилось детям

Рисовая молочная каша

Так, в кипящее молоко нужно добавить сахар и соль, высыпали рис. Довести до кипения (если объем небольшой, то кипятили минуту) и сразу снимали с плиты.

Затем добавьте масло и накройте крышкой. Минут через 20-30 рис сам разбухнет.

Секрет приготовления вкусной молочной каши

Не варите ее сразу до готовности;

Берите больше молока на пропорции;

Варите крупу в молоке после закипания 1-2 минуты помешивая;

Через какое - то время крупа набухнет, и вы получите вкусную густую кашу.

Гречневая каша

Такую кашу залейте водой вечером, а утром поставьте на огонь и доведите до кипения. Тогда крупа будет рассыпчатой.

Геркулес

Для хорошей консистенции и яркого вкуса на литр молока – 7-8 столовых ложек хлопьев. Затем сразу перелейте в керамическую миску. Далее накройте крышкой и оставьте на ночь. Затем, при необходимости, можно нагреть в микроволновке.

Манка

На литр молока возьмите 4 столовые ложки крупы. Этой каше достаточно несколько минут покипеть. Далее снимите с плиты и оставьте еще на 20 минут.