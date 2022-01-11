Як ідеально зварити молочну кашу, щоб сподобалось дітям

Рисова молочна каша

Так, у кипляче молоко потрібно додати цукор та сіль, висипали рис. Довести до кипіння (якщо об'єм невеликий, то кип'ятили хвилину) і одразу знімали з плити.

Далі додайте олію та накрийте кришкою. Хвилин через 20-30 рис сам розбухне.

Секрет приготування смачної молочної каші

Не варіть її одразу до готовності;

Беріть більше молока на пропорції;

Варіть крупу у молоці після закипання 1-2 хвилини помішуючи;

Через якийсь час крупа набухне і ви отримаєте смачну густу кашу.

Гречана каша

Таку кашу залийте водою звечора, а вранці поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді крупа буде розсипчастою.

Геркулес

Для хорошої консистенції та яскравого смаку на літр молока – 7-8 столових ложок пластівців. Потім одразу перелийте в керамічну миску. Далі накрийте кришкою та залишіть на ніч. Потім, за потреби, можна нагріти в мікрохвильовці.

Манка

На літр молока візьміть 4 столові ложки крупи. Цій каші достатньо декілька хвилин покипіти. Далі зніміть з плити й залиште ще на 20 хвилин.