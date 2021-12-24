Как приготовить вкусную кашу без комочков, которая понравится даже детям

Овсянка - одна из самых полезных и питательных каш. Однако, не все ее правильно готовят, чтобы она выходила без комочков. Поэтому, если приготовить кашу правильно, то она будет привлекательно выглядеть и вкусно пахнуть.

Так, чтобы приготовить кашу без комочков, нужно правильно подготовиться.

Чтобы овсянка имела идеальную консистенцию без комочков, лучше за час до приготовления замочить пол стакана овсяных хлопьев в стакане воды.

Отмечается, если вы планируете есть кашу на завтрак, то замочите хлопья на ночь. А уже утром замоченную крупу положите в кастрюлю и залейте стаканом молока. Также, если вы любите жидкую кашу, то во время готовки влейте больше молока.

Далее доведите кашу до кипения и периодически помешивайте. В кипящую кашу стоит добавить столовую ложку сахара или меда и варить еще пять минут.

Тогда вкус и вид каши будет гораздо привлекательнее. К тому же блюдо будет богато витаминами, если добавить фрукты.

Для бархатной текстуры можно также добавить 100 миллилитров натурального йогурта.

Как приготовить овсянку без комочков (freepik)