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Как приготовить вкусную кашу без комочков, которая понравится даже детям

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Пятница 24 декабря 2021 07:33
Как приготовить вкусную кашу без комочков, которая понравится даже детям Как правильно варить овсянку (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Овсянка - одна из самых полезных и питательных каш. Однако, не все ее правильно готовят, чтобы она выходила без комочков. Поэтому, если приготовить кашу правильно, то она будет привлекательно выглядеть и вкусно пахнуть.

Об этом пишет interia.

Так, чтобы приготовить кашу без комочков, нужно правильно подготовиться.

Чтобы овсянка имела идеальную консистенцию без комочков, лучше за час до приготовления замочить пол стакана овсяных хлопьев в стакане воды.

Отмечается, если вы планируете есть кашу на завтрак, то замочите хлопья на ночь. А уже утром замоченную крупу положите в кастрюлю и залейте стаканом молока. Также, если вы любите жидкую кашу, то во время готовки влейте больше молока.

Далее доведите кашу до кипения и периодически помешивайте. В кипящую кашу стоит добавить столовую ложку сахара или меда и варить еще пять минут.

Тогда вкус и вид каши будет гораздо привлекательнее. К тому же блюдо будет богато витаминами, если добавить фрукты.

Для бархатной текстуры можно также добавить 100 миллилитров натурального йогурта.

Как приготовить вкусную кашу без комочков, которая понравится даже детямКак приготовить овсянку без комочков (freepik)

Ранее мы сообщали, какие крупы перед варкой промывать необязательно.

Также мы писали, что врачи рассказали, кому категорически нельзя есть овсянку.

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