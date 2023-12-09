Ідеально підійде на новорічний стіл: як приготувати зимовий салат з хурмою і мандаринами

Список інгредієнтів

Соковитий салат із хурмою та мандаринами готується дуже легко. До того таким салатом точно можна здивувати гостей.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

хурма - 2 шт.

мандарини - 2 шт.

сир фета - 200 г

волоські горіхи - 2 ст.л

оливкова олія - 2 ст.л

мед - 1 ст.л

гірчиця зерниста - 1 ст.л

лимон - 1/2 ст.л

салатна зелень - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно порізати фету кубиками. Мандарин і хурму очистіть від шкірки та наріжте шматочками.

Після цього викладіть всі інгредієнти в миску, додайте горішки й зелень - салатний мікс.

У невеликій мисці змішайте сік половини лимона, олію, мед і гірчицю.

Отриманою заправкою полийте салат. Після цього викладіть його у святкову тарілку та подавайте на стіл.

Як приготувати салат з хурмою та мандаринами (фото: Depositphotos)