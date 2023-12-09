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Ідеально підійде на новорічний стіл: як приготувати зимовий салат з хурмою і мандаринами

Як приготувати смачний салат з мандаринами та хурмою (фото: колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час приготування святкових новоріч страв хочеться здивувати кожного члена родини. Зокрема можна приготувати смачний салат з хурмою та мандаринами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Список інгредієнтів

Соковитий салат із хурмою та мандаринами готується дуже легко. До того таким салатом точно можна здивувати гостей.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • хурма - 2 шт.
  • мандарини - 2 шт.
  • сир фета - 200 г
  • волоські горіхи - 2 ст.л
  • оливкова олія - 2 ст.л
  • мед - 1 ст.л
  • гірчиця зерниста - 1 ст.л
  • лимон - 1/2 ст.л
  • салатна зелень - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно порізати фету кубиками. Мандарин і хурму очистіть від шкірки та наріжте шматочками.

Після цього викладіть всі інгредієнти в миску, додайте горішки й зелень - салатний мікс.

У невеликій мисці змішайте сік половини лимона, олію, мед і гірчицю.

Отриманою заправкою полийте салат. Після цього викладіть його у святкову тарілку та подавайте на стіл.

Як приготувати салат з хурмою та мандаринами (фото: Depositphotos)

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачний салат з оселедцем.

Також читайте про покроковий рецепт приготування королівського новорічного салату.

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