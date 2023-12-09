Ідеально підійде на новорічний стіл: як приготувати зимовий салат з хурмою і мандаринами

Під час приготування святкових новоріч страв хочеться здивувати кожного члена родини. Зокрема можна приготувати смачний салат з хурмою та мандаринами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Соковитий салат із хурмою та мандаринами готується дуже легко. До того таким салатом точно можна здивувати гостей.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
Спочатку потрібно порізати фету кубиками. Мандарин і хурму очистіть від шкірки та наріжте шматочками.
Після цього викладіть всі інгредієнти в миску, додайте горішки й зелень - салатний мікс.
У невеликій мисці змішайте сік половини лимона, олію, мед і гірчицю.
Отриманою заправкою полийте салат. Після цього викладіть його у святкову тарілку та подавайте на стіл.
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