Идеально подойдет на новогодний стол: как приготовить зимний салат с хурмой и мандаринами

Во время приготовления праздничных новогодних блюд хочется удивить каждого члена семьи. В частности, можно приготовить вкусный салат с хурмой и мандаринами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Сочный салат с хурмой и мандаринами готовится очень легко. К тому же таким салатом точно можно удивить гостей.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала нужно порезать фету кубиками. Мандарин и хурму очистите от кожуры и нарежьте кусочками.
После этого выложите все ингредиенты в миску, добавьте орешки и зелень - салатный микс.
В небольшой миске смешайте сок половины лимона, растительное масло, мед и горчицу.
Полученной заправкой полейте салат. Затем выложите его в праздничную тарелку и подавайте на стол.
Как приготовить салат с хурмой и мандаринами (фото: Depositphotos)
Раньше мы сообщали, как приготовить вкусный салат с селедкой.
Также читайте о пошаговом рецепте приготовления королевского новогоднего салата.