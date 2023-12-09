Идеально подойдет на новогодний стол: как приготовить зимний салат с хурмой и мандаринами

Список ингредиентов

Сочный салат с хурмой и мандаринами готовится очень легко. К тому же таким салатом точно можно удивить гостей.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

хурма - 2 шт.

мандарины - 2 шт.

сыр фета - 200 г

грецкие орехи - 2 ст.л

оливковое масло - 2 ст.л

мед - 1 ст.л

горчица зернистая - 1 ст.л

лимон - 1/2 ст.л

салатная зелень - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно порезать фету кубиками. Мандарин и хурму очистите от кожуры и нарежьте кусочками.

После этого выложите все ингредиенты в миску, добавьте орешки и зелень - салатный микс.

В небольшой миске смешайте сок половины лимона, растительное масло, мед и горчицу.

Полученной заправкой полейте салат. Затем выложите его в праздничную тарелку и подавайте на стол.

Как приготовить салат с хурмой и мандаринами (фото: Depositphotos)