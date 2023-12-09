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Ідеальний зимовий напій. Як приготувати глінтвейн за рецептом Джеймі Олівера

Як приготувати глінтвейн (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Глінтвейн - це ідеальний напій для того, щоб зігрітися взимку та провести затишний вечір з рідними та близькими. До того ж готувати його зовсім просто, а інгредієнти можна змінювати відповідно до ваших уподобань.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарне видання Shuba розповідає, як приготувати глінтвейн за рецептом відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера.

Інгредієнти

Найпершим кроком потрібно очистити клементини, лимон і лайм від шкірки, але не викидайте її.

Далі візьміть велику каструлю, висипте туди кілька ложок цукру, поставте на середній вогонь, додайте шкірку цитрусових і вичавіть туди сік клементин.

Додайте до суміші гвоздику, паличку кориці, лавровий лист і приблизно 10-12 терок мускатного горіха. Розріжте стручок ванілі та додайте в каструлю. У результаті вилийте до спецій стільки червоного вина, щоб воно покрило цукор.

Дайте йому проваритись, поки цукор повністю не розчиниться в червоному вині, потім доведіть до кипіння. Прокип'ятіть близько 4-5 хвилин чи до моменту поки отримаєте густий сироп.

Коли ваш напій буде готовий, зменште вогонь до мінімуму і додайте зірочки анісу і ту кількість вина, що залишилась. Перед тим злегка нагрійте його.

Коли глінтвейн трохи вистигне та настоїться, розлийте його по келихах і подавайте.

Раніше ми розповідали рецепт "Королівського салату", який замінить решту звичних салатів на святковому столі.

Читайте також, як приготувати голландський м'ясний рулет для святкового столу.

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