Ідеальний зимовий напій. Як приготувати глінтвейн за рецептом Джеймі Олівера

Інгредієнти

Клементини - 2 штуки

Лайм - одна штука

Лимон - одна штука

Гвоздика - шість штук

Цукрова пудра - 200 грамів

Кориця, палички - одна штука

Лавровий лист - дві штуки

Ваніль, стручок - одна штука

Мускатний горіх - одна штука

Зірчастий аніс - дві штуки

Вино червоне сухе - півтора літра

Як готувати

Найпершим кроком потрібно очистити клементини, лимон і лайм від шкірки, але не викидайте її.

Далі візьміть велику каструлю, висипте туди кілька ложок цукру, поставте на середній вогонь, додайте шкірку цитрусових і вичавіть туди сік клементин.

Додайте до суміші гвоздику, паличку кориці, лавровий лист і приблизно 10-12 терок мускатного горіха. Розріжте стручок ванілі та додайте в каструлю. У результаті вилийте до спецій стільки червоного вина, щоб воно покрило цукор.

Дайте йому проваритись, поки цукор повністю не розчиниться в червоному вині, потім доведіть до кипіння. Прокип'ятіть близько 4-5 хвилин чи до моменту поки отримаєте густий сироп.

Коли ваш напій буде готовий, зменште вогонь до мінімуму і додайте зірочки анісу і ту кількість вина, що залишилась. Перед тим злегка нагрійте його.

Коли глінтвейн трохи вистигне та настоїться, розлийте його по келихах і подавайте.