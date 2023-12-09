Идеальный зимний напиток. Как приготовить глинтвейн по рецепту Джейми Оливера

Ингредиенты

Клементины - 2 штуки

Лайм - одна штука

Лимон - одна штука

Гвоздика - шесть штук

Сахарная пудра - 200 граммов

Корица, палочки - одна штука

Лавровый лист - две штуки

Ваниль, стручок - одна штука

Мускатный орех - одна штука

Звездчатый анис - две штуки

Вино красное сухое - полтора литра

Как готовить

Самым первым шагом нужно очистить клементины, лимон и лайм от кожуры, но не выбрасывайте ее.

Далее возьмите крупную кастрюлю, высыпьте туда несколько ложек сахара, поставьте на средний огонь, добавьте кожуру цитрусовых и выдавите туда сок клементин.

Добавьте к смеси гвоздику, палочку корицы, лавровый лист и примерно 10-12 терок мускатного ореха. Разрежьте стручок ванили и добавьте в кастрюлю. В результате вылейте к специям столько красного вина, чтобы оно покрыло сахар.

Дайте ему провариться, пока сахар полностью не растворится в красном вине, затем доведите до кипения. Прокипятите около 4-5 минут или до момента, пока получите густой сироп.

Когда ваш напиток будет готов, убавьте огонь до минимума и добавьте звездочки аниса и оставшееся количество вина. Перед тем немного нагрейте его.

Когда глинтвейн немного остынет и настоится, разлейте его по бокалам и подавайте.