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Идеальный зимний напиток. Как приготовить глинтвейн по рецепту Джейми Оливера

Как приготовить глинтвейн (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Глинтвейн - это идеальный напиток для того, чтобы согреться зимой и провести уютный вечер с родными и близкими. К тому же готовить его совсем просто, а ингредиенты можно менять в соответствии с вашими предпочтениями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарное издание Shuba рассказывает, как приготовить глинтвейн по рецепту известного шеф-повара Джейми Оливера.

Ингредиенты

Самым первым шагом нужно очистить клементины, лимон и лайм от кожуры, но не выбрасывайте ее.

Далее возьмите крупную кастрюлю, высыпьте туда несколько ложек сахара, поставьте на средний огонь, добавьте кожуру цитрусовых и выдавите туда сок клементин.

Добавьте к смеси гвоздику, палочку корицы, лавровый лист и примерно 10-12 терок мускатного ореха. Разрежьте стручок ванили и добавьте в кастрюлю. В результате вылейте к специям столько красного вина, чтобы оно покрыло сахар.

Дайте ему провариться, пока сахар полностью не растворится в красном вине, затем доведите до кипения. Прокипятите около 4-5 минут или до момента, пока получите густой сироп.

Когда ваш напиток будет готов, убавьте огонь до минимума и добавьте звездочки аниса и оставшееся количество вина. Перед тем немного нагрейте его.

Когда глинтвейн немного остынет и настоится, разлейте его по бокалам и подавайте.

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