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Ідеальний варіант для сніданку: одеський шеф-кухар поділився рецептом сиру лабне

Як приготувати вдома сир лабне (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Лабне - це традиційний крем-сир країн Близького Сходу. Останніми роками він стає все популярнішим в Україні. На смак цей сир неймовірно ніжний і апетитний, найкраще підходить для намазування грінок чи бутербродів.

Рецептом лабне поділився шеф-кухар Андрій Величко на своїй сторінці в Facebook.

Рецепт сиру лабне

"Лабне або лабане - м'який сир, який роблять із йогурту. Дуже популярний на Близькому Сході, Середземномор'ї, і особливо в Греції. Адже саме з грецького йогурту можна зробити якісний лабне. Традиційно цей сир готували з овечого молока, але зараз поширений варіант і із коров'ячого молока", - пише кулінар.

Важлива перевага лабне - це смак та текстура. Цей сир зберігає характерну кислинку йогурту, а ось текстура зовсім кремова - зручно намазати на хліб, особливо підігрітий і хрусткий.

Зберігають цей сир в оливковій олії - невеликі кульки із сиру заливають олією, і іноді додають різноманітні спеції, прянощі, гострий перець та інше.

"Я трохи привніс до класичного рецепту місцевої нотки – і тепер мій лабне має бессарабський характер. Цей сир я вважаю ідеальним на сніданок - підсушіть трохи хліба, або розігрійте, намажте тонким шаром лабне, присипте спеціями до смаку і насінням (кунжут, соняшник, льон) і смакуйте - то дуже смачно", - пише Величко.

Інгредієнти:

  • Грецький йогурт (мінімум 10% жирності) - 1 кг
  • Сіль - 1-2 чайні ложки (1-2 % залежно від йогурту)
  • Спеції Мірудія або Прованські трави - 10 г (3 чайні ложки)
  • Перець чилі сухий - 3-4шт
  • Олія (бажано з виноградних кісточок) - 500 мл

Як приготувати:

  1. Йогурт бажано використовувати найбільш жирний та щільний. Його слід посолити і перемішати. Кількість солі залежить від того, чи солоний початковий йогурт. Якщо він нейтрального смаку, то давайте 1.5-2% солі (це 15-20 г солі на 1 кг йогурту). Після цього він має стати ледь-ледь солоним на смак.
  2. Після цього відкиньте йогурт на сито або підвісьте у марлі на дві доби. За цей час він втратить близько 40%. Наприкінці треба ще трохи притиснути його або поставити зверху невеликий гніт - це дозволить отримати більш щільний сир.
  3. Коли йогурт ущільнився і став по консистенції більший подібний на щільний сир - можна додати йому смаку за допомогою спецій.
  4. В олію додайте гострий перець та чебрець для аромату. Також можна додати в сир щіпку свіжомеленого чорного перцю.
  5. У банку або в іншу посудину налийте олію. Мокрими руками сформуйте з сиру кульки та опустіть в олію. Вони мають повністю зануритись у ній.
  6. Додайте гострий перець і можете куштувати. Зберігати сир потрібно в холодильник.

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