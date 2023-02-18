Ідеальний варіант для сніданку: одеський шеф-кухар поділився рецептом сиру лабне

Рецепт сиру лабне

"Лабне або лабане - м'який сир, який роблять із йогурту. Дуже популярний на Близькому Сході, Середземномор'ї, і особливо в Греції. Адже саме з грецького йогурту можна зробити якісний лабне. Традиційно цей сир готували з овечого молока, але зараз поширений варіант і із коров'ячого молока", - пише кулінар.

Важлива перевага лабне - це смак та текстура. Цей сир зберігає характерну кислинку йогурту, а ось текстура зовсім кремова - зручно намазати на хліб, особливо підігрітий і хрусткий.

Зберігають цей сир в оливковій олії - невеликі кульки із сиру заливають олією, і іноді додають різноманітні спеції, прянощі, гострий перець та інше.

"Я трохи привніс до класичного рецепту місцевої нотки – і тепер мій лабне має бессарабський характер. Цей сир я вважаю ідеальним на сніданок - підсушіть трохи хліба, або розігрійте, намажте тонким шаром лабне, присипте спеціями до смаку і насінням (кунжут, соняшник, льон) і смакуйте - то дуже смачно", - пише Величко.

Інгредієнти:

Грецький йогурт (мінімум 10% жирності) - 1 кг

Сіль - 1-2 чайні ложки (1-2 % залежно від йогурту)

Спеції Мірудія або Прованські трави - 10 г (3 чайні ложки)

Перець чилі сухий - 3-4шт

Олія (бажано з виноградних кісточок) - 500 мл

Як приготувати: