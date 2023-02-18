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Идеальный вариант для завтрака: одесский шеф-повар поделился рецептом сыра лабне

Как приготовить дома сыр лабне (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Лабне - это традиционный крем-сыр стран Ближнего Востока. В последние годы он становится все более популярным в Украине. По вкусу этот сыр невероятно нежный и аппетитный, лучше всего подходит для намазывания гренок или бутербродов.

Рецептом лабне поделился шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook.

Рецепт сыра лабне

"Лабне или лабане - мягкий сыр, который делают из йогурта. Очень популярен на Ближнем Востоке, Средиземноморье, и особенно в Греции. Ведь именно из греческого йогурта можно сделать качественное лабне. Традиционно этот сыр готовили из овечьего молока, но сейчас распространен вариант и из коровьего молока", - пишет кулинар.

Важное преимущество лабне - это вкус и текстура. Этот сыр сохраняет характерную кислинку йогурта, а вот текстура совсем кремовая - поэтому удобно намазать на хлеб, особенно подогретый и хрустящий.

Хранят этот сыр в оливковом масле - небольшие шарики из сыра заливают маслом, и иногда добавляют разнообразные специи, пряности, острый перец и прочее.

"Я немного привнес в классический рецепт местной нотки - и теперь мой лабне носит бессарабский характер. Этот сыр я считаю идеальным на завтрак - подсушите немного хлеба, или разогрейте, намажьте тонким слоем лабне, присыпьте специями по вкусу и семенами (кунжут, подсолнечник, лен) и смакуйте - это очень вкусно", - пишет Величко.

Ингредиенты:

  • Греческий йогурт (минимум 10% жирности) - 1 кг
  • Соль - 1-2 чайные ложки (1-2 % в зависимости от йогурта)
  • Специи Мирудия или Прованские травы - 10 г (3 чайные ложки)
  • Перец чили сухой - 3-4шт
  • Масло (желательно из виноградных косточек) - 500 мл

Как приготовить:

  1. Йогурт желательно использовать наиболее жирный и плотный. Его следует посолить и перемешать. Количество соли зависит от того, соленый ли начальный йогурт. Если он с нейтральным вкусом, то давайте 1.5-2% соли (это 15-20 г соли на 1 кг йогурта). После этого он должен стать чуть-чуть соленым по вкусу.
  2. После этого отбросьте йогурт на сито или подвесьте в марле на двое суток. За это время он лишится около 40%. В конце нужно еще немного прижать его или поставить сверху небольшой фитиль - это позволит получить более плотный сыр.
  3. Когда йогурт уплотнился и стал по консистенции больше похож на плотный сыр - можно добавить ему вкус с помощью специй.
  4. В масло добавьте острый перец и чабрец для аромата. Также можно добавить в сыр щепотку свежесмолотого черного перца.
  5. В банку или в другой сосуд налейте растительное масло. Мокрыми руками сформуйте из сыра шарики и опустите в масло. Они должны полностью погрузиться в нем.
  6. Добавьте острый перец и можете есть. Хранить нужно в холодильник.

Недавно мы делились рецептом запеченного картофеля от звездного шеф-повара.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить идеальный Спартак по рецепту известной галицкой хозяйки.

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