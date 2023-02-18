Идеальный вариант для завтрака: одесский шеф-повар поделился рецептом сыра лабне

Лабне - это традиционный крем-сыр стран Ближнего Востока. В последние годы он становится все более популярным в Украине. По вкусу этот сыр невероятно нежный и аппетитный, лучше всего подходит для намазывания гренок или бутербродов.
Рецептом лабне поделился шеф-повар Андрей Величко на своей странице в Facebook.
"Лабне или лабане - мягкий сыр, который делают из йогурта. Очень популярен на Ближнем Востоке, Средиземноморье, и особенно в Греции. Ведь именно из греческого йогурта можно сделать качественное лабне. Традиционно этот сыр готовили из овечьего молока, но сейчас распространен вариант и из коровьего молока", - пишет кулинар.
Важное преимущество лабне - это вкус и текстура. Этот сыр сохраняет характерную кислинку йогурта, а вот текстура совсем кремовая - поэтому удобно намазать на хлеб, особенно подогретый и хрустящий.
Хранят этот сыр в оливковом масле - небольшие шарики из сыра заливают маслом, и иногда добавляют разнообразные специи, пряности, острый перец и прочее.
"Я немного привнес в классический рецепт местной нотки - и теперь мой лабне носит бессарабский характер. Этот сыр я считаю идеальным на завтрак - подсушите немного хлеба, или разогрейте, намажьте тонким слоем лабне, присыпьте специями по вкусу и семенами (кунжут, подсолнечник, лен) и смакуйте - это очень вкусно", - пишет Величко.
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Как приготовить:
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