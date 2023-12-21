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Ідеальний рецепт майонезу за 3 хвилини: рецепт від переможця "МайстерШеф"

Як приготувати ідеальний майонез (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Найсмачніший майонез - це той, який ви приготували власноруч. У рецепті цього соусу немає нічого складного та приготувати його можна самостійно буквально за 3 хвилини. Напередодні свят рецепт домашнього майонезу точно знадобиться багатьом кулінарам.

Як приготувати ідеальний майонез, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на відео переможця 7 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Вадима Бжезинського в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Олія - 300 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Часник - 0,5 зубчика
  • Лимон (сік) - 2 ч. ложки
  • Гірчиця - 2 ч. ложки
  • Сіль та перець

Як приготувати ідеальний майонез

У чашу блендера помістіть яйця, часник, гірчицю, лимонний сік. Додайте сіль і перець, потім олію. А далі - збийте блендером до отримання однорідної маси.

Якщо ви хочете отримати густіший майонез, то кількість олії варто зменшити на 70 мл.

"Даю тисячу відсотків - смачніше і корисніше магазинного. Майонезні салати - новорічна класика. Майонез - найпопулярніший соус в українській домашній кухні. Без нього неможливо уявити святкові салати, намазки на хліб та багато запечених страв", - коментує рецепт Вадим Бжезинський.

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