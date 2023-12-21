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Идеальный рецепт майонеза за 3 минуты: рецепт от победителя "МастерШеф"

Как приготовить идеальный майонез (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Самый вкусный майонез - этот тот, который вы приготовили собственными руками. В рецепте этого соуса нет ничего сложного и приготовить его можно самостоятельно буквально за 3 минуты. В канун праздников рецепт домашнего майонеза точно понадобится многим кулинарам.

Как приготовить идеальный майонез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео победителя 7 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Вадима Бжезинского в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Масло растительное - 300 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Чеснок - 0,5 зубчика
  • Лимон (сок) - 2 ч. ложки
  • Горчица - 2 ч. ложки
  • Соль, перец

Как приготовить идеальный майонез

В чашу блендера поместите яйца, чеснок, горчицу, лимонный сок. Добавьте соль и перец, потом растительное масло. А далее - взбейте блендером до получения однородной массы.

Если вы хотите получить более густой майонез, то количество растительного масла стоит уменьшить на 70 мл.

"Даю тысячу процентов - вкуснее и полезнее магазинного. Майонезные салаты - новогодняя классика. Майонез - самый популярный соус в украинской домашней кухне. Без него невозможно представить праздничные салаты, намазки на хлеб и много запеченных блюд", - комментирует своей рецепт Вадим Бжезинский.

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