Идеальный рецепт майонеза за 3 минуты: рецепт от победителя "МастерШеф"

Что вам понадобится:

Масло растительное - 300 мл

Яйца - 2 шт.

Чеснок - 0,5 зубчика

Лимон (сок) - 2 ч. ложки

Горчица - 2 ч. ложки

Соль, перец

Как приготовить идеальный майонез

В чашу блендера поместите яйца, чеснок, горчицу, лимонный сок. Добавьте соль и перец, потом растительное масло. А далее - взбейте блендером до получения однородной массы.

Если вы хотите получить более густой майонез, то количество растительного масла стоит уменьшить на 70 мл.

"Даю тысячу процентов - вкуснее и полезнее магазинного. Майонезные салаты - новогодняя классика. Майонез - самый популярный соус в украинской домашней кухне. Без него невозможно представить праздничные салаты, намазки на хлеб и много запеченных блюд", - комментирует своей рецепт Вадим Бжезинский.