Идеальный рецепт крем-сыра: дешево, но невероятно вкусно!
Приготовить идеальный крем-сыр можно дома и для этого не нужно слишком много дорогих продуктов. Такой сыр отлично подойдет для бутербродов или салата.
Как приготовить идеальный крем-сыр дома из самых простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Treskablog (кулинарка Дария Дорошкевич) в Instagram.
Что вам понадобится:
- Сметана Президент 30% жирности - 1 стакан (300 г)
- Йогурт греческий Яготинский - 1 стакан (300 г)
- Лимонный сок - 1 ст. ложка
- Соль – ½ ч. ложки
Способ приготовления крем-сыра
Смешайте йогурт и сметану, хорошо перемешайте, добавьте лимонный сок и соль. Попробуйте достаточно ли соли и кислоты именно на ваш вкус.
Возьмите марлю. Обязательно в 4 слоя. Сложите в марлю полученную смесь, заверните и поставьте в дуршлаг. Под него - миску или кастрюлю, а сверху - фитиль. Можно использовать камень, а можно тарелку и сверху банку с водой.
Далее поместите ваш творог в прохладное место на 12 часов. Все, ваш сыр готов, его можно перевести в емкость и потреблять. Держать творог нужно в холодильнике.
Из указанного количества продуктов получается 350 г вкуснейшего крем-сыра.
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