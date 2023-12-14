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Идеальный рецепт крем-сыра: дешево, но невероятно вкусно!

Четверг 14 декабря 2023 08:02
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Идеальный рецепт крем-сыра: дешево, но невероятно вкусно! Рецепт простейшего крем-сыра (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить идеальный крем-сыр можно дома и для этого не нужно слишком много дорогих продуктов. Такой сыр отлично подойдет для бутербродов или салата.

Как приготовить идеальный крем-сыр дома из самых простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Treskablog (кулинарка Дария Дорошкевич) в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Сметана Президент 30% жирности - 1 стакан (300 г)
  • Йогурт греческий Яготинский - 1 стакан (300 г)
  • Лимонный сок - 1 ст. ложка
  • Соль – ½ ч. ложки

Способ приготовления крем-сыра

Смешайте йогурт и сметану, хорошо перемешайте, добавьте лимонный сок и соль. Попробуйте достаточно ли соли и кислоты именно на ваш вкус.

Возьмите марлю. Обязательно в 4 слоя. Сложите в марлю полученную смесь, заверните и поставьте в дуршлаг. Под него - миску или кастрюлю, а сверху - фитиль. Можно использовать камень, а можно тарелку и сверху банку с водой.

Далее поместите ваш творог в прохладное место на 12 часов. Все, ваш сыр готов, его можно перевести в емкость и потреблять. Держать творог нужно в холодильнике.

Из указанного количества продуктов получается 350 г вкуснейшего крем-сыра.

Раньше мы рассказывали, как приготовить невероятно воздушные пирожки без дрожжей.

А также мы делились рецептом самых простых гамбургеров.

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