Ідеальний осінній десерт. Дуже смачний чізкейк з гарбуза, який просто тане в роті

Що потрібно для гарбузового чізкейка

Для того, щоб приготувати гарбузовий чізкейк, потрібні такі продукти:

борошно - 50 г;

гарбузове пюре - 425 г;

масло - 80 г;

імбирне печиво - 275 г;

яйця - 6 шт.;

крем-сир (нежирний) - 800 г;

коричневий цукор - 200 г;

вершки - 400 мл;

мелена кориця - до смаку;

карамельний соус - 3 ст. л.

Як готувати чізкейк з гарбузом

Розтопіть масло, а печиво подрібніть в крихту, після чого змішайте інгредієнти. Застеліть форму для випікання пергаментом, викладіть суміш у підготовлену форму для торта, розподіляючи її з боків і притискаючи ложкою.

Випікайте корж протягом 10 хвилин в розігрітій до 220 градусів духовці. Готовий корж змастіть яєчним білком з 1 яйця та випікайте ще протягом 3 хвилин.

Для приготування начинки збийте крем-сир до розпушення. Додайте гарбузове пюре, цукор і борошно, та знову збийте до однорідної маси. Не перестаючи збивати, поступово додайте яйця і 1 жовток. Збивайте, доки суміш не стане однорідною і кремоподібною.

Вилийте начинку на випечену бісквітну основу, потім поставте форму на глибоке деко або в більшу форму. Налийте у більшу форму води так, щоб її рівень доходив до половини дна форми.

Випікайте гарбузовий чізкейк протягом 10 хвилин, а потім зменште температуру духовки до 110 градусів. Після цього випікайте чізкейк ще протягом 1,5 години, поки чізкейк не схопиться, лише злегка рухаючись посередині, якщо обережно потрясти форму.

Вимкніть духовку, потім відчиніть дверцята духовки і залиште чізкейк охолоджуватися всередині на 2 години до повного охолодження. Дістаньте чизкейк з духовки і поставте в холодильник на ніч.

Холодний чізкейк потрібно обережно дістати з форми і перекласти на тарілку. Збийте вершки до м'яких піків за допомогою електричного віночка і викладіть на чізкейк. Посипте гарбузовий чізкейк невеликою кількістю кориці або гарбузовим насінням та полийте карамельним соусом.