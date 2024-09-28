Идеальный осенний десерт. Очень вкусный чизкейк из тыквы, просто тающий во рту

Что нужно для тыквенного чизкейка

Для того чтобы приготовить тыквенный чизкейк, нужны следующие продукты:

мука - 50 г;

тыквенное пюре - 425 г;

масло - 80 г;

имбирное печенье - 275 г;

яйца - 6 шт.;

крем-сыр (нежирный) - 800 г;

коричневый сахар - 200 г;

сливки - 400 мл;

молотая корица - по вкусу;

карамельный соус - 3 ст. л.

Как готовить чизкейк с тыквой

Растопите масло, а печенье измельчите в крошку, после чего смешайте ингредиенты. Застелите форму для выпечки пергаментом, выложите смесь в подготовленную форму для торта, распределяя ее по бокам и прижимая ложкой.

Выпекайте лепешку в течение 10 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Готовую лепешку смажьте яичным белком из 1 яйца и выпекайте еще в течение 3 минут.

Для приготовления начинки взбейте крем-сыр до разрыхления. Добавьте тыквенное пюре, сахар и муку, и снова взбейте до однородной массы. Не переставая взбивать, постепенно добавьте яйца и 1 желток. Взбивайте, пока смесь не станет однородной и кремообразной.

Вылейте начинку на выпеченное бисквитное основание, затем поставьте форму на глубокий противень или в большую форму. Налейте в большую форму воды так, чтобы ее уровень доходил до половины дна формы.

Выпекайте тыквенный чизкейк в течение 10 минут, а затем убавьте температуру духовки до 110 градусов. После этого выпекайте чизкейк еще в течение 1,5 часа, пока чизкейк не схватится, лишь слегка двигаясь посередине, если осторожно потрясти форму.

Выключите духовку, затем откройте дверцу духовки и оставьте чизкейк охлаждаться внутри на 2 часа до полного охлаждения. Достаньте чизкейк из духовки и поставьте в холодильник на ночь.

Холодный чизкейк нужно осторожно извлечь из формы и переложить на тарелку. Взбейте сливки до мягких пиков с помощью электрического венчика и выложите на чизкейк. Посыпьте тыквенный чизкейк небольшим количеством корицы или семенами тыквы и полейте карамельным соусом.