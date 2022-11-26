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Найпростіший Олів'є за класичним рецептом: готувати варто тільки так

Скріншот: Як приготувати Олів'є за класичним рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Салат Олів'є - неодмінна прикраса святкового столу, але багато хто любить поласувати салатиком і тоді, коли просто хочеться.

Рецептом класичного Олів'є поділилась українська кулінарка Oksana Vision.

Складники:

  • 3-4 картоплі
  • 3 моркви
  • 3-4 мариновані або солоні огірки
  • 3 яйця
  • 1 банка (420 г) консервованого горошку
  • 400 г вареної ковбаси
  • 4-5 ст. л. майонезу
  • 1 цибулина
  • зелена цибуля
  • сіль, перець до смаку

Покрокове приготування

Відваріть картоплю і моркву. Овочі можна посолити під час відварювання. Коли овочі охолонуть, їх треба нарізати кубиками.

Наріжте огірки (квашені чи мариновані - до смаку) теж кубиком. Так само наріжте яйця. Візьміть класичну "лікарську" ковбасу і наріжте кубиком.

Подрібніть ріпчасту цибулю (можна червону), а також зелену цибулю.

Додайте сіль та перець, заправте майонезом.

Наш класичний Олів'є готовий!

Раніше ми писали, як приготувати Олів'є за ресторанним рецептом.

Також читайте про помилки, які допускаються при приготуванні вінегрету.

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рецептОлів'є