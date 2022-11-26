Найпростіший Олів'є за класичним рецептом: готувати варто тільки так

Салат Олів'є - неодмінна прикраса святкового столу, але багато хто любить поласувати салатиком і тоді, коли просто хочеться.
Рецептом класичного Олів'є поділилась українська кулінарка Oksana Vision.
Відваріть картоплю і моркву. Овочі можна посолити під час відварювання. Коли овочі охолонуть, їх треба нарізати кубиками.
Наріжте огірки (квашені чи мариновані - до смаку) теж кубиком. Так само наріжте яйця. Візьміть класичну "лікарську" ковбасу і наріжте кубиком.
Подрібніть ріпчасту цибулю (можна червону), а також зелену цибулю.
Додайте сіль та перець, заправте майонезом.
Наш класичний Олів'є готовий!
Раніше ми писали, як приготувати Олів'є за ресторанним рецептом.
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