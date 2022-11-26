Найпростіший Олів'є за класичним рецептом: готувати варто тільки так

Складники:

3-4 картоплі

3 моркви

3-4 мариновані або солоні огірки

3 яйця

1 банка (420 г) консервованого горошку

400 г вареної ковбаси

4-5 ст. л. майонезу

1 цибулина

зелена цибуля

сіль, перець до смаку

Покрокове приготування

Відваріть картоплю і моркву. Овочі можна посолити під час відварювання. Коли овочі охолонуть, їх треба нарізати кубиками.

Наріжте огірки (квашені чи мариновані - до смаку) теж кубиком. Так само наріжте яйця. Візьміть класичну "лікарську" ковбасу і наріжте кубиком.

Подрібніть ріпчасту цибулю (можна червону), а також зелену цибулю.

Додайте сіль та перець, заправте майонезом.

Наш класичний Олів'є готовий!