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Самый простой Оливье по классическому рецепту: готовить следует только так

Скриншот: Как приготовить оливье по классическому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Салат Оливье – непременное украшение праздничного стола, но многие любят полакомиться салатиком и тогда, когда просто хочется.

Рецептом классического Оливье поделилась украинская кулинар Oksana Vision.

Составляющие:

  • 3-4 картофеля
  • 3 моркови
  • 3-4 маринованных или соленых огурца
  • 3 яйца
  • 1 банка (420 г) консервированного горошка
  • 400 г вареной колбасы
  • 4-5 ст. л. майонеза
  • 1 луковица
  • зеленый лук
  • соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите картофель и морковь. Овощи можно посолить во время варки. Когда овощи охладятся, их надо нарезать кубиками.

Нарежьте огурцы (квашеные или маринованные – по вкусу) тоже кубиком. Так же нарежьте яйца. Возьмите классическую "докторскую" колбасу и нарежьте кубиком.

Измельчите репчатый лук (можно красный), а также зеленый лук.

Добавьте соль и перец, заправьте майонезом.

Наш классический Оливье готов!

Раньше мы писали, как приготовить Оливье по ресторанному рецепту.

Также читайте об ошибках, допускаемых при приготовлении винегрета.

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рецептОлів'є