Самый простой Оливье по классическому рецепту: готовить следует только так

Составляющие:

3-4 картофеля

3 моркови

3-4 маринованных или соленых огурца

3 яйца

1 банка (420 г) консервированного горошка

400 г вареной колбасы

4-5 ст. л. майонеза

1 луковица

зеленый лук

соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите картофель и морковь. Овощи можно посолить во время варки. Когда овощи охладятся, их надо нарезать кубиками.

Нарежьте огурцы (квашеные или маринованные – по вкусу) тоже кубиком. Так же нарежьте яйца. Возьмите классическую "докторскую" колбасу и нарежьте кубиком.

Измельчите репчатый лук (можно красный), а также зеленый лук.

Добавьте соль и перец, заправьте майонезом.

Наш классический Оливье готов!