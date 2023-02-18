Ідеальні тонкі млинці на Масляну, які вийдуть з першого разу

Інгредієнти

2 яйця

340 грамів молока

130 грамів борошна

1 столова ложка олії

цукор і сіль до смаку

Секрети приготування

Вилийте в тарілку молоко та потроху додайте туди борошно. Обережно змішайте складові вінчиком. Вбийте до суміші яйця та так само перемішайте. Без яєць тісто вийде не еластичним, тому без них готувати не варто.

Після цього додайте до тіста соняшникову олію, завдяки якій млинці не пригорають. Тепер вам не потрібно змащувати пательню перед кожним новим млинцем.

Наступним кроком додайте цукор для кольору та солодкості, а сіль - для балансу смаку. Ці інгредієнти варто всипати відповідно до вашого смаку. Чим більше цукру, тим солодшими будуть млинці.

Знову перемішайте все до однорідності. Якщо в тісті утворилися грудочки з борошна, його можна перелити через сито. Тепер беремося за смаження.

Наберіть тісто в ополоник і виливайте його чітко в центр, одночасно крутячи пательню по колу. Таким чином рівномірно розподілиться, і млинець вийде скрізь однакової товщини.

Перший млинець готуйте на великому вогні, а для всіх інших - зменште до середнього. Коли на млинці з'являться пухирці, перевертайте його. З іншої сторони йому цілком буде достатньо 30 секунд.