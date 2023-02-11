7 простих рецептів млинців хоч на кожен день Масляної (відео)

У 2023 році Масляна розпочинається 20 лютого, а завершується - 26. Протягом цього тижня господині та господарі будуть пекти млинці та частувати ними близьких. Кажуть, що чим більше млинців з'їсте, тим щасливішим буде рік.

Тому Styler зібрав для вас популярні та водночас прості рецепти смачних млинців на кожен день Масляної.

Млинці на кефірі

Інгредієнти

4 яйця

2 склянки окропу

2 склянки кефіру

4 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка соди

2 склянки борошна

4 столові ложки олії

Як готувати

Яйця збийте міксером до пишності протягом 2 хвилин. Закип'ятіть воду і помалу влийте її до яєць, продовжуючи збивати. Маса повинна стати дуже пишною.

Влийте до суміші кефір, додайте цукор, сіль та перемішайте. Просійте борошно разом із содою, знов перемішайте до однорідності. Важливо, щоб у тісті не було грудочок. Влийте до тіста олію, і можна випікати.

Тепер на пательню не потрібно лити олію, щоб млинці не вийшли занадто жирними. Хіба що перед першим млинцем змастіть поверхню тонким шаром.

Смажте, допоки млинець стане ажурним, а його краєчки зарум'яняться. Тоді перевертайте широкою лопаткою та смажте з іншого боку.

Млинці-зебри з какао

Що потрібно

3 яйця

2 столові ложки цукру

Дрібка солі

2 столові ложки олії

400-500 мл молока

250 г борошна

1 столова ложка какао-порошку

Готуємо

Яйця збийте з цукром та сіллю, додайте олію та перемішайте. Влийте туди молоко та знов перемішайте. Просійте борошно та змішайте все до однорідності.

Тепер вилийте пів склянки тіста до окремої мисочки, додайте какао та ретельно перемішайте. Шоколадне тісто перекладіть у кондитерський мішок.

На пательню викладаємо тісто без какао. Зріжте кут пакета та намалюйте по млинцю шоколадним тістом. Обирайте ті візерунки, які вам до вподоби. Але не малюйте занадто довго, бо млинець згорить. Обсмажуємо млинці до золотистого кольору знизу, а тоді ще трохи - з іншого боку.

Канадські панкейки

Для приготування візьміть:

2-3 яйця

2 столові ложки цукру

Дрібка солі

Дрібка ваніліну

200 мл склянка молока

130 г борошна

2 чайні ложки розпушувача

2 столові ложки олії

Приготування

Відділіть жовтки від білків. Збийте міксером білки із цукром упродовж 4-5 хвилин. Повинна утворитися густа пишна піна. Далі збийте жовтки з сіллю 10-15 секунд, додайте молоко та перемішайте. Просійте борошно, всипте розпушувач та ванілін.

Влийте олію та перемішайте до зникнення грудочок. Наступним кроком поступово вмішайте до тіста збиті білки.

Випікати панкейки можна на сухій сковорідці без додавання олії. Налийте у центр сковороди 2-3 столові ложки тіста та обережно розподіліть. Смажте на середньому вогні доки з'являться пухирці. Коли вони почнуть лопатися, переверніть панкейк.

Тонкі млинці на молоці

Інгредієнти

3 яйця

3 склянки молока

1-2 столові ложки цукру

Дрібка солі

2 склянки борошна

1 чайна ложка соди

1 столова ложка лимонного соку

3 столові ложки олії

Яйця збийте із сіллю та цукром. По черзі додайте борошно та молоко. Збийте тісто міксером упродовж кількох секунд, щоб прибрати грудки. У кінці влийте олію та перемішайте. Смажте млинці на гарно розігрітій пательні, змащувати олією або маслом її треба тільки перед найпершим млинцем.

Млинці на дріжджах

Візьміть такі продукти:

20 г свіжих дріжджів чи 7,5 г сухих

1 столова ложка цукру

Дрібка солі

2 яйця

75 г вершкового масла

1 столова ложка олії

3 склянки молока

2 та 1/4 склянки борошна

Свіжі пресовані дріжджі розітріть із цукром, додайте склянку теплого молока, перемішайте. Просійте туди півтори склянки борошна та знов перемішайте. Тепер залиште суміш у теплі на 15 хвилин, щоб дріжджі вступили в реакцію. Поки розтопіть масло та відокремте жовтки від білків.

До тіста додайте жовтки та тепле масло. Перемішайте.Тепер додавайте почергово борошно та молоко ретельно перемішуючи. У фіналі влийте олію, ще раз перемішайте та поставте в тепло на 10 хвилин.

Добре розігріту пательню змастіть тонким шаром олії. Кожен млинець потрібно смажити по 20-30 секунд з кожного боку.

Марокканські млинці

Для приготування знадобиться:

10 г пресованих дріжджів (або 0,5 чайної ложки сухих)

1 чайна ложка цукру

325 мл води

150 г борошна

50 г манної крупи

1 жовток

Дрібка солі

0,5 чайної ложки розпушувача

0,5 чайної ложки олії

Як готувати

Дріжджове тісто на млинці готуємо аналогічно до попереднього рецепта. Коли до тіста додасте борошно, влийте жовток, манку та розмішайте. Додайте теплої води, посоліть та знов перемішайте. Додайте олію, ще раз перемішайте та залиште в теплі на 45 хвилин.

Смажте на трохи більшому за середній вогні. Коли на млинці з'являться дірочки, і його поверхня не буде липкою, час забирати його з пательні. Перевертати та смажити з іншого боку не треба. Сковорідку догори дном поставте під холодну воду на 10-15 секунд, після чого поверніть на вогонь та смажте наступний млинець.

Мереживні млинці

Інгредієнти:

200 мл молока

2 яйця

1 столова ложка цукру

дрібка солі

60 г борошна

2 столові ложки олії

Готуємо

Молоко, яйця, сіль та цукор збийте міксером. Просійте борошно, перемішайте та знову збийте. Додайте олію, перемішайте та налийте тісто до пляшки із невеличким отвором у кришці.

Змастіть суху чисту сковороду салом чи олією та добре розігрійте. Малюйте тістом із пляшки візерунки. Смажаться мереживні млинці 15-20 секунд.