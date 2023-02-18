Идеальные тонкие блины на Масленицу, которые выйдут с первого раза

Ингредиенты

2 яйца

340 граммов молока

130 граммов муки

1 столовая ложка растительного масла

сахар и соль по вкусу

Секреты приготовления

Вылейте в тарелку молоко и понемногу добавьте туда муку. Осторожно смешайте составляющие венчиком. Вбейте в смесь яйца и также перемешайте. Без яиц тесто получится не эластичным, потому без них готовить не стоит.

После этого добавьте к тесту подсолнечное масло, благодаря которому блины не пригорают. Теперь вам не нужно смазывать сковороду перед каждым новым блинчиком.

Следующим шагом добавьте сахар для цвета и сладости, а соль - для баланса вкуса. Эти ингредиенты следует всыпать в соответствии с вашим вкусом. Чем больше сахара, тем слаще будут блины.

Снова перемешайте все до однородности. Если в тесте образовались комочки из муки, его можно перелить через сито. Теперь беремся за жарку.

Наберите тесто в половник и выливайте его четко в центр, одновременно крутя сковороду по кругу. Таким образом равномерно распределится, и блинчик выйдет везде одинаковой толщины.

Первый блинчик готовьте на большом огне, а для всех остальных - убавьте до среднего. Когда на блине появятся пузырьки, переворачивайте его. С другой стороны ему будет достаточно 30 секунд.