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Идеальные тонкие блины на Масленицу, которые выйдут с первого раза

Рецепт тонких блинчиков на молоке (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Уже в понедельник 20 февраля украинцы начнут празднование Масленицы, которая продлится целую неделю. Давняя поговорка говорит, что чем больше блинов съешь, тем счастливее будешь. Самый популярный рецепт блинов - это тонкие на молоке.

Секретами приготовления таких блинчиков поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 340 граммов молока
  • 130 граммов муки
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • сахар и соль по вкусу

Секреты приготовления

Вылейте в тарелку молоко и понемногу добавьте туда муку. Осторожно смешайте составляющие венчиком. Вбейте в смесь яйца и также перемешайте. Без яиц тесто получится не эластичным, потому без них готовить не стоит.

После этого добавьте к тесту подсолнечное масло, благодаря которому блины не пригорают. Теперь вам не нужно смазывать сковороду перед каждым новым блинчиком.

Следующим шагом добавьте сахар для цвета и сладости, а соль - для баланса вкуса. Эти ингредиенты следует всыпать в соответствии с вашим вкусом. Чем больше сахара, тем слаще будут блины.

Снова перемешайте все до однородности. Если в тесте образовались комочки из муки, его можно перелить через сито. Теперь беремся за жарку.

Наберите тесто в половник и выливайте его четко в центр, одновременно крутя сковороду по кругу. Таким образом равномерно распределится, и блинчик выйдет везде одинаковой толщины.

Первый блинчик готовьте на большом огне, а для всех остальных - убавьте до среднего. Когда на блине появятся пузырьки, переворачивайте его. С другой стороны ему будет достаточно 30 секунд.

Раньше мы делились аж семью рецептами разных блинов на целую неделю Масленицы.

Читайте также, как приготовить тонкие кружевные блины на дрожжах.

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приготування стравмаслянаЕвгений Клопотенко