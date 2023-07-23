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Идеальные спутники: породы собак, с которыми легче всего путешествовать

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Воскресенье 23 июля 2023 16:05
Идеальные спутники: породы собак, с которыми легче всего путешествовать Какие собаки станут отличными спутниками в путешествии (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Каждая порода собаки имеет свои особенности. Одни отлично подходят для семей, в которых есть маленькие дети. Есть домоседы, которые больше любят диваны и подушки, а есть и такие, для которых важны новые впечатления, поездки и знакомства.

Какие породы собак станут вам отличными компаньонами в путешествиях - читайте в материале ниже.

Золотистый ретривер

Отличный напарник для любой поездки и прогулки. Они любят долгие прогулки, дневной сладкий сон, игры на свежем воздухе, отдых на природе, а особенно - путешествия. Для собак этой породы очень важно проводить с хозяином как можно больше времени.

Пудель

Эти активные собаки готовы поддержать своего хозяина в любых начинаниях. Они составят компанию как в поездке автомобилем, так и в любом другом виде транспорта. Если вы возьмете этого веселого компаньона с собой, то точно об этом не пожалеете. А скорее всего - будете брать собаку во все свои следующие поездки.

Йоркширский терьер

Эти малыши, которые весят не более 8 кг, отлично адаптируются к любым условиям, которые вы сможете обеспечить своему любимцу во время поездки. Ему необходимо внимание и общение со своим хозяином, так как для него человек - самый родной и близкий член семьи.

Кстати, ранее мы писали о том, какие породы собак считаются самыми опасными для человека.

А еще рассказывали о том, какие собаки лучше всего подходят для жизни в квартире.

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