Ідеальні партнери не падають з неба: 10 кроків, які реально наблизять вас до зустрічі з коханням

Ходите на побачення, знайомитеся в застосунках, а той самий "вау"-ефект усе не трапляється? Можливо, справа не в алгоритмах, а в тому, що ви ще не зовсім готові зустріти "свого" партнера.

"Так-так, це абсолютно можливо, навіть якщо вам насправді дуже хочеться. Можливо ви ще не готові до зустрічі з ним або ще не все у вашому житті відбулося для цієї зустрічі. І, ні, тут немає ніякої магії", - каже експерт.

Ось десять кроків, які справді працюють - іноді несподівано:

Станьте тим, з ким самі хотіли б зустрічатися

Без ідеалізації, але з повагою до себе.

"Зустріти свою людину важко, якщо ви показуєте не себе, а "успішну версію", або "зручну" чи "цікаву", але не справжню. Станьте цією кращою, успішною та цікавою версією себе насправді й будьте завжди собою, а не тим, хто має усім сподобатися", - пояснює фахівець.

Розберіться, що для вас "ідеальний партнер"

Це не лише про зовнішність. Це про цінності, емоційний контакт, стиль життя.

"Не "високий і з почуттям гумору", а чітко - як людина реагує на стрес, як підтримує, як вирішує конфлікти. Чітке уявлення - це внутрішній компас, який допомагає не закохуватися в ілюзію", - радить коуч.

Випишіть усе, що не спрацювало в минулих стосунках

І зробіть з цього не список образ, а список уроків.

Очистіть серце

Якщо там ще осад після колишніх - нові стосунки будуть на чужому тлі.

"Чи дійсно у вас все завершено з попередніми партнерами? Невисловлені образи, "я йому ще покажу", або мрії про колишнього партнера - все це блокує зустріч з новою людиною", - каже Віталій Курсік.

Навчіться бути щасливими наодинці

Це не про самотність, а про незалежність.

"Нова людина має додати світла у ваше життя, а не прийти та підсвітити вам шлях з темряви. Закохайтеся у себе, знайдіть спокій, мотивації, точки опори. Коли ви зрозумієте, що більше не боїтеся самотності, що вам комфортно наодинці з самим собою, що вам для щастя не потрібна інша людина - ви досягли цієї цілі. Тепер ви можете поділитися своїм внутрішнім світлом ще з кимось", - пояснює коуч.

Сформуйте свій внутрішній "запит".

Тобто не просто "хочу стосунків", а “я готовий(-а) до таких-то взаємин".

Не замикайтеся у звичному колі

Нові місця, нові знайомства, нові враження - це не гарантія зустрічі, але гарне середовище.

Розвивайте навички комунікації

Часто ми не зустрічаємо свою людину… бо не знаємо, як її впізнати або як відкритися.

"Згадайте, що таке флірт. Це не вульгарність, а тонке вміння створити контакт з іншою людиною. Вчіться слухати, дивитися в очі, підтримувати розмову, а не вести монолог", - радить експерт.

Будьте живими

Усмішка, гумор, блиск в очах - це сильніші магніти, ніж фільтри в застосунках.

Не шукайте

Створюйте. Не ідеальну людину, а простір, де можуть вирости ідеальні для вас стосунки.

"Ні, це не чекліст "виконай і отримаєш бонус". Але кожен із цих кроків трохи змінює вас. А коли змінюєтесь ви - змінюється й коло, з яким ви взаємодієте. І якщо відчуваєте, що самі не можете пройти цей шлях - саме час звернутися до коуча. Ідеальні стосунки починаються з чесного діалогу. З собою", - резюмує Віталій Курсік.