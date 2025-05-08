Идеальные партнеры не падают с неба: 10 шагов, которые реально приблизят вас к встрече с любовью

Часто кажется, что все уже "в парах", а вы до сих пор ждете своего человека? На самом деле путь к здоровым и счастливым отношениям начинается не с приложений для знакомств, а с себя. Что нужно сделать для встречи с любовью своей жизни?
Какие 10 шагов необходимо сделать каждому, чтобы приблизить встречу с идеальным партнером, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Ходите на свидания, знакомитесь в приложениях, а тот самый "вау"-эффект все не случается? Возможно, дело не в алгоритмах, а в том, что вы еще не совсем готовы встретить "своего" партнера.
"Да-да, это абсолютно возможно, даже если вам на самом деле очень хочется. Возможно вы еще не готовы к встрече с ним или еще не все в вашей жизни произошло для этой встречи. И, нет, здесь нет никакой магии", - говорит эксперт.
Вот десять шагов, которые действительно работают - иногда неожиданно:
Без идеализации, но с уважением к себе.
"Встретить своего человека трудно, если вы показываете не себя, а "успешную версию", или "удобную" или "интересную", но не настоящую. Станьте этой лучшей, успешной и интересной версией себя на самом деле и будьте всегда собой, а не тем, кто должен всем понравиться", - объясняет специалист.
Это не только о внешности. Это о ценностях, эмоциональном контакте, стиле жизни.
"Не "высокий и с чувством юмора", а четко - как человек реагирует на стресс, как поддерживает, как решает конфликты. Четкое представление - это внутренний компас, который помогает не влюбляться в иллюзию", - советует коуч.
И сделайте из этого не список обид, а список уроков.
Если там ещё осадок после прежних - новые отношения будут на чужом фоне.
"Действительно ли у вас все завершено с предыдущими партнерами? Невысказанные обиды, "я ему еще покажу", или мечты о бывшем партнере - все это блокирует встречу с новым человеком", - говорит Виталий Курсик.
Это не об одиночестве, а о независимости.
"Новый человек должен добавить света в вашу жизнь, а не прийти и подсветить вам путь из темноты. Влюбитесь в себя, найдите спокойствие, мотивации, точки опоры. Когда вы поймете, что больше не боитесь одиночества, что вам комфортно наедине с самим собой, что вам для счастья не нужен другой человек - вы достигли этой цели. Теперь вы можете поделиться своим внутренним светом еще с кем-то", - объясняет коуч.
То есть не просто "хочу отношений", а "я готов(-а) к таким-то отношениям".
Новые места, новые знакомства, новые впечатления - это не гарантия встречи, но хорошая среда.
Часто мы не встречаем своего человека... потому что не знаем, как его узнать или как открыться.
"Вспомните, что такое флирт. Это не пошлость, а тонкое умение создать контакт с другим человеком. Учитесь слушать, смотреть в глаза, поддерживать разговор, а не вести монолог", - советует эксперт.
Улыбка, юмор, блеск в глазах - это более сильные магниты, чем фильтры в приложениях.
Создавайте. Не идеального человека, а пространство, где могут вырасти идеальные для вас отношения.
"Нет, это не чеклист "выполни и получишь бонус". Но каждый из этих шагов немного меняет вас. А когда меняетесь вы - меняется и круг, с которым вы взаимодействуете. И если чувствуете, что сами не можете пройти этот путь - самое время обратиться к коучу. Идеальные отношения начинаются с честного диалога. С собой", - резюмирует Виталий Курсик.
Вас может заинтересовать: