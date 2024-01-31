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"Идеальные дни". 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Среда 31 января 2024 19:13
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"Идеальные дни". 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар Кадр из фильма "Идеальные дни"
Автор: Юлия Любченко

Не так давно Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию Оскар . Среди пяти лент, избравшихся в категорию "Лучший международный фильм", оказалась работа, которую на премию подала Япония - "Идеальные дни" Вима Вендерса.

1 февраля фильм выходит в украинский прокат. По этому случаю РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему не стоит пропустить ленту и посетить кинотеатры.

О чем фильм "Идеальные дни"

В центре реалистической драмы, рассказанной со сказочной легкостью, - уборщик туалетов в Токио, по имени Хираяма. Он полностью доволен своей простой жизнью: соблюдает структурированный распорядок дня, а свободное время посвящает своей страсти - слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев. Однако все больше деталей о жизни Хираями и его личных качествах раскрывается из-за ряда неожиданных встреч.

Интересные факты о фильме

"Идеальные дни" - это поэма необычайного изящества и красоты, воспевающая обыденность и красоту жизни. Так ее называют профильные издания со времен Каннского кинофестиваля 2023 года.

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Кадр из фильма

Издание Deadline назвало ленту "маленьким, но нежным чудом", Collider подчеркнуло, что "Вим Вендерс привносит красоту в мелочи в чудесной драме", а Cineuropa окрестило фильм "нежной одой о поисках счастья".

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Кадр из фильма

Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где исполнителя главной роли Кодзи Якусьо отметили Призом за Лучшую актерскую работу, а сама лента получила Приз экуменического жюри.

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Кадр из фильма

Кодзи Якусьо - знаменитый японский актер. Среди его работ: "Мемуары гейши" Роба Маршалла, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Исцеление" Кийоси Куросавы.

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Кодзи Якусьо (фото: Кинориум)

Но самый звездный в этом кино его автор. Немецкий режиссер Вим Вендерс - трехкратный номинант на премию Оскар, обладатель почетного "Золотого Медведя" Берлинале, "Золотой пальмовой ветви" Канн, "Золотого льва" Венеции и Премии BAFTA.

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Вим Вендерс (фото: Кинориум)

В команде фильма удивительный оператор Франц Люстиг ("Как я теперь люблю", "Съемки в Палермо"), снявший этот фильм в формате 4х3. А художница-постановщица Товако Кувасима, создавшая мир, полный деталей и счастья в них, в свое время работала над декорациями для фильма "Трудности перевода" Софии Копполы.

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Кадр из фильма

Среди рутинных традиций Хираямы - слушать музыку. В фильме звучат песни групп Rolling Stones, The Animals, Velvet Underground, Нины Симон, Лу Рида, Оттиса Реддинга.

&quot;Идеальные дни&quot;. 6 причин посмотреть фильм, который может получить Оскар

Кадр из фильма

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