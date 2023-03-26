"Ідеальне середовище для бактерій": експерт перевірив, скільки мікробів на їжі із McDonald's

Український хімік Гліб Репіч провів експеримент, щоб визначити, які мікроби "живуть" на поверхні чизбургера із McDonald's. Для цього він взяв із поверхні їжі бактеріальний посів та помістив його на добу у термостат.
Результатом експерименту науковець поділився на своїй сторінці в Instagram.
"McDonald's вважають еталоном якості і санітарії, й зараз ми дізнаємося, чи так воно є насправді", - каже Репіч перед початком експерименту.
Стерильним тампоном хімік обмазав поверхню чизбургера, сир та соус. Оскільки за його словами, "це просто ідеальне середовище для розвитку бактерій".
Тоді наніс це все на поживне середовище у чашці Петрі й поставив у термостат на добу. Результат експерименту показав, що жодної бактерії не виросло.
"Насправді якісь бактерії тут точно є, бо вони є всюди", - зауважив Репіч.
Але науковець пояснює, що він поміщав взяті зразки із чизбургера у спеціальне "середовище ЕНДО", аби визначити наявність фекальних бактерій. І те, що їх там немає - це дуже добре. Це означає, що персонал закладу миє руки.
Цей експеримент викликав жваве обговорення під постом із відео. Колишні працівники закладу навіть підтвердили, що у мережі дійсно дуже строгі вимоги до дотримання санітарних норм.
Що пишуть у коментарях:
Дехто навіть спробував звинуватити хіміка, що він рекламує мережу. Втім інші коментатори зазначають, що McDonald's настільки популярний, що не потребує додаткового піару.
Раніше ми писали про те, які мікроби хімік виявив на поверхні суші.
Читайте також про те, які мікроби "живуть" на магазинному м'ясі.